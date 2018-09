Утре откриват официално новото училище по компютърно програмиране

© Официалната церемония за откриване на новата и модерна Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас ще се състои утре, 11 септември, от 13.30 часа. От днес 108-те ученици вече провеждат своите първи учебни занятия във високотехнологичния кампус в ж.к. "Меден рудник", изграден по западен образец - с отделни сгради, просторен двор, извън шума и трафика на големия град.



Създаването на специализирано учебно заведение по програмиране и иновации е по идея на кмета Димитър Николов, в отговор на необходимостта от ново професионално образование в последните години, ориентирано към потребностите на бизнеса и все по-засилващия се глад за специалисти в най-перспективните професии на бъдещето - роботика и изкуствен интелект.



Няколко месеца по-късно четирите сгради вече са напълно обновени и модернизирани, съобразно изискванията на IT гимназията, с поставени топлоизолация и хидроизолация на стените и покривите, нова дограма, енергоефективно осветление, нови отоплителни и електрически инсталации. Вътрешните помещения са ремонтирани, обзаведени и оборудвани с най-модерна техника - компютри, 3D принтер, мултимедийни екрани и интерактивни дъски, система за видеоконферентни връзки, роботизирани системи и др.



Старата столова се превърна в съвременен училищен ресторант, общежитието - в модерни стаи за настаняване на учениците, които не са от Бургас. Гимназията разполага още с нов физкултурен салон, нови кабинети и компютърни зали в училищния корпус, учебна фирма с лекционна зала, помещения за самоподготовка и високотехнологична лаборатория по роботика.



Просторният двор вече ще предлага на учениците богати възможности за спорт със своите нови игрища по волейбол, баскетбол, футбол и фитнес площадка. Нови алеи, зеленина и беседки ще предразполагат гимназистите към занятия на открито и отдих в свободното време.



За сигурността на модерния кампус ще се грижи 24-часова охрана и видеонаблюдение в сградите и на двора.



Училището стартира обучението през новата учебна година с две специалности - "Програмно осигуряване" и "Приложно програмиране". В първата ще се изучават роботика, изкуствен интелект и компютърните езици - C#, Java и Python. Втората специалност е свързана със софтуерно инженерство и разработване на приложения и програми за различни компютърни устройства чрез C#, Java и Java Script.



Учениците ще ползват най-съвременно дигитализирано учебно съдържание, разработено от най-добрите технологични компании в света - Microsoft и Google, съчетано с безопасна виртуална среда за обучение на всеки ученик с индивидуален достъп до него. Освен компютърни науки, в IT кампуса ще се изучава задълбочено и английски език.



Гимназията по програмиране в Бургас е сред първите учебни заведения, които внедряват в обучителния процес на своите ученици собствен хуманоиден робот. Целта е хуманоидът да се обучава заедно с учениците на високотехнологичното училище и да развива своите функционалности благодарение на тях.



За удобство на децата и спокойствие на родителите им ще бъдат пуснати три различни автобусни маршрути, максимално съобразени с местоживеенето на гимназистите, оставяйки ги директно до двора на учебното заведение преди първия учебен час, който ще започва по-късно от другите училища - в 08.30 часа.



Това превръща технологичната гимназия в единствената в региона, която ще предоставя уникалната възможност за обучение в най-бързо развиващата се професия в света, съчетана с професионална езикова подготовка и получаване на международен сертификат.