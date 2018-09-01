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Задигнаха близо тон и половина грозде от лозов масив край Поморие
Източник: Burgas24.bg 12:56 / 13.09.2018 Отпечатай Изпрати
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Задигнаха близо тон и половина грозде от лозов масив край Поморие.

На 12.09.т.г. около 10.30 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 42-годишен бургазлия за това, че за времето от 19.00 ч. на 11.09.т.г. до 07.00 ч. на 12.09.т.г. от лозовия му масив, разположен край с. Александрово, е извършена кражба на 1 430 кг. грозде от два различни сорта, оставено в чували в междуредие на лозовия масив.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Поморие.








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