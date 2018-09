Безплатни беседи в бургаските музеи за Европейските дни на наследството

© В Европейските дни на наследството (21-23.09.2018 г.) Регионален исторически музей Бургас ще предложи безплатни групови беседи за гостите на четирите си експозиции – Археологическа, Етнографска, Историческа и Природонаучна. Във всеки от трите дни музейните уредници ще изнасят по две беседи, от които посетителите ще научат интересни факти за експонатите както и за историята на Бургаския край.



Безплатните беседи ще се извършат по график:



• Етнографски музей (Бургас, ул. Славянска 69) – 10.30 и 16.30 часа;



• Археологически музей (Бургас, ул. Ал. Богориди 21) – 11.30 и 17.30 часа;



• Исторически музей (Бургас, ул. Лермонтов 31) – 12.30 и 15.30 часа;



• Природонаучен музей (Бургас, ул. К. Фотинов 30) – 13.30 часа.



Инициативата Европейски дни на наследството се заражда във Франция през 80-те години на 20 в. В рамките на три дни, културните институти организират групови посещения, които са съпроводени с беседи, дискусии и различни празнични прояви. Настоящото издание е емблематично, тъй като е част от събитията за Европейската година на културното наследство – 2018.



Дните на наследството в Бургас предлагат още разнообразни събития - от 19 до 22 септември градът ще е домакин на Международния фестивал на историческото документално кино "DOCK", а от 27 до 29 септември в КЦ "Морско казино“ ще се проведе международната конференция "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage“ DiPP2018.