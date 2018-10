Ценна изложба фотоси на популярни творци и късометражно кино събраха вчера бургазлии в Експо център "Флора"

© Събитията от 3-я ден на Порт Прим Арт Фест уважи и патронът на фестивала за 2018 г. прекрасната Татяна Лолова



Третият ден от фестивала на изкуствата Порт Прим Арт Фест - 10 октомври, мина под знака на две изкуства - фотографията и киното. Те събраха бургазлии и гостите на града от 18:00 часа в Експо център "Флора".



Над 35 черно-бели портрета на едни от най-популярните и обичани актьори, режисьори, художници, писатели и изобщо - хора на изкуството, очакваха посетителите, заедно със своя автор: Ани Петрова. Те показаха идеолога на Порт Прим Арт Фест Стефан Божков и неговият непрежалим приятел с когото са мълчали, спорели и пеели заедно Кольо Карамфилов; журналистът, продуцент и участник за втора поредна година в ППАФ Георги Тошев; Стефан Вълдобрев, който е също участник в тазгодишния фестивал на изкуствата, Рангел Вълчанов, Наум Шопов, Йосиф Сърчаджиев, Петър Слабаков и много други творци сред които и патронът на ППАФ за 2018 г. вечно усмихнатата Татяна Лолова и знакови бургазлии като Георги Баев, Христо Фотев и Георги Калоянчев, показан включително на кадри с дългогодишната му сценична половинка Стоянка Мутафова.



Снимките на Ани Петрова са не просто майсторски монохромни изображения на нечий облик. С обектива си тя е уловила и част от вътрешния свят на всички тези необикновени хора, оставили ярките си следи по българската култура. За нейната пъстрота някои от тях са работили преживе - а други работят и днес. Те са допуснали дългогодишния фоторепортер на "Новинар" в своя свят - на сцената, в ателиетата си, в домовете си. Тя - ги е запечатала на кадър и пази грижливо богатия архив. Изложбата, част от Порт Прим Арт Фест показва много малка част от него.



Експозицията откри Стефан Божков. Той разказа, че хората имат възможност да видят банка за портрети, като подборът на кадрите не е случаен, а с акцент върху Бургас и Порт Прим Арт Фест. После, думата взе Ани Петрова: "Благодаря за поканата да съм част от фестивала на изкуствата. От няколко дни се радвам на прекрасния Бургас, който е пример за това, как трябва да се развива един град. Много от хората, които съм снимала са мои приятели. Радвам се, че мога да ги покажа точно в Бургас. Надявам се, че в един бъдещ период, културата ще бъде приоритет за България. Надявам се, че хората, които ни гледат от стените ще разнасят българското изкуство по света" - каза Ани Петрова, допълнена от Стефан Божков: "А тези, които ни гледат отгоре, ще бъдат наша подкрепа и опора".



Фотоизложбата на Ани Петрова развълнува присъстващите, които сърдечно я поздравяваха и разпитваха за скритите зад портретите истории. Своя снимка с дамата с фотоапарата си направи и Татяна Лолова. Този път снимащата Ани беше снимана - в отлична, усмихната компания, край която със сигурност се живее добре. Експозицията фотоси може да бъде видяна в Експо център "Флора" до 21 октомври включително. Входът е свободен.







След снимките, дойде време за кино. 7-мото изкуство, част от Порт Прим Арт Фест презентира Георги Кръстев - оператор, част от многобройни знакови ленти и директор на Международен фестивал за късометражно кино "Карантината".



"Благодаря на Стефан Божков и организаторите на Порт Прим Арт Фест Гранд Хотел и СПА Приморец и община Бургас за поканата да бъда част от фестивала на изкуствата за втора поредна година“ – каза той. "Тази година от 10 до 14 юли във Варна се състоя IV-тото издание на Международен филмов фестивал "Карантината“. Той носи името на едноименното рибарско селище в "Аспарухово", Варна, където се провежда. Желанието ми – моето и на съмишлениците ми от школа "Дедал", е чрез гласност и привличане на обществения и международен фокус да съхраним тази локация в чистия ѝ вид. Получихме над 3500 ленти от цял свят, от които подбрахме и показахме на публиката 96. На Порт Прим арт фест ще имате възможност да видите 39 от тях, като прожекциите ще започват от 18:00 часа днес, на 11, 12 и 13 октомври в Експо център "Флора“. Всеки ден ще бъдат показв © ани различни филми, като всеки от тях има български субтитри“ – обяви Георги Кръстев.



Приглушените светлини маркираха началото на прожекциите, които пренесоха "фестивала във фестивала“. Публиката имаше възможност да изгледа лентите:



"El Escarabajo Al Final De La Calle“ игрален Испания17:40



"Three Men and a Dog“ игрален Италия 04:13



"Enough“ анимация Великобритания 02:19



"Words Fly Away“ игрален Турция|04:26



"8.1 Degrees of Guilt“ документален Мексико 06:30



"Half-time“ Франция игрален 13:00



"Soul Mate“ игрален Иран 01:52



"Delectable You“ игрален Франция 15:00



"Negative Space“ анимация Испания 05:10



"Justice“ експериментален Франция 03:03



"PIX“ експериментален Германия 08:23



Всеки от филмите разказа история. От игрални и документални, до анимационни и експериментални, лентите развълнуваха публиката. След някои от тях – имаше аплодисменти. Други – оставиха присъстващите притихнали. Показаха какво ли не – от голямото земетресение в Мексико и филм с неочакван герой, до поглед към "полувремето на живота“, изборите и техните последици и необичайно представяне на проблематика, пред която са изправни наши близки, но и далечни съседи. Представете си, изключително разнообразен филмов маратон, в изпълнение на различни кино жанрове и режисьори, през които преминавате в рамките на един стандартен филм: час и половина. Същото скоростно, ценно изживяване, очаква зрителите и днес, утре и в събота (на 11, 12 и 13 октомври) от 18:00 часа, в Експо център "Флора“. Прожекциите са безплатни.



Днес, в рамките на Порт Прим Арт Фест ще бъде открита изложба на визуалния артист Калоян Илиев – Кокимото от 18 часа в зала "Христо Фотев" на "Морско казино". Час по-късно - в 19:00 часа в зала "Георги Баев" на същия културен център ще бъде представен филмът на Георги Тошев за Катя Паскалева "Последната роля" и книгата, която той написва за нея: "Жените в мен".