Добрата новина: Софийският университет реши да открие филиал в Бургас

© Offnews Софийският университет реши да открие филиал в Бургас. Проектът бе одобрен снощи от Академичния съвет на Алма матер. Предстои по него да се произнесе Националната агенция по оценяване и акредитация, от чието решение зависи дали звеното ще бъде открито или не.



Планира във филиала да бъдат обучавани студенти в магистърска степен по професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление" в редовна и задочна форма, съобщи Offnews. Обучението в магистърска степен продължава година и половина.



Предвидените програми и специализации за магистрите са:



- Икономика и финанси (задочно обучение);



- Бизнес администрация;



- Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги;



- Business Administration – Strategic Management (in English);



- Business Administration – Human Resources Development (in English);



- Счетоводство и анализ на големи данни;



- Дигитален маркетинг;



- Управленски информационни системи;



- Икономика и управление на публичния сектор.



Във филиала ще преподават 65 редовни преподаватели от СУ, които ще пътуват по график.



Община Бургас предоставя сградата, в която ще има учебни зали, обслужващи и служебни помещения и комуникационни площи. Тя осигурява още: апартаменти за нощувки за преподавателите; средства за издръжка на филиала през първата година от създаването му; съдействие за общежитие на студентите; стажантски програми за студентите; помощ за обзавеждане, оборудване на помещения.



Вече е купен специализиран софтуер и е изграден електронен каталог с възможности за достъп чрез интернет на Университетската библиотека на СУ.



Мотиви



"Бургаският филиал на СУ ще е единствената териториално изнесена структура на висшето училище в цяла Източна България. С неговото откриване СУ ще отговори на потребностите и желанията за образование в направленията, в които СУ осъществява обучение, на кандидат-студенти от големите градове, като Бургас, Варна, Русе, Добрич, Сливен, Ямбол, Шумен, Стара Загора и десетки по-малки населени места", мотивира предложението си Софийският университет чрез проекта.



Разяснява се и защо е избран морският град за седалище на филиала:



"Бургас е най-динамично и в същото време балансирано развиващ се български град в областта на туризма, логистиката, производството и услугите. От няколко години насам статистиката го поставя на първо място в България по прираст на млади хора. Тенденцията на увеличаване на населението се отнася и за останалите крайморски градове в Бургаски окръг.



Политиката на Община Бургас за развитие на образователния потенциал на града в посока на ИТ умения и отварянето му за големи работодатели в областта на изнесените ИТ и бизнес услуги създава предпоставки за образователни инициативи в партньорство с водещи специалисти – преподаватели в Софийския университет.



Новооткритата Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е естествен партньор на Филиала на СУ в Бургас за развитие на възможностите за привличане на ключови инвеститори от България и чужбина към града и региона. За целта Филиалът на СУ в Бургас ще предложи специални образователни продукти със съдействието с водещи национално представени компании, планиращи разкриването на работни места в Бургас.



Откриването на филиал на СУ ще допринесе за научното, икономическото и културното развитие и живот на града. Освен основните образователна и научна дейност, СУ в партньорство с община Бургас ще организира различни проекти и изяви, обогатяващи обществения живот и духа на града и Южното Черноморие.



Младите хора както от Бургас, така и от цяла Източна България ще имат възможност да получат висше образование в специфични програми, без да трябва да се местят на стотици километри по време на своето следване. Друг определящ фактор е издръжката на един студент. В София тя е много по-висока отколкото в Бургас. Откриването на филиал в Бургас би помогнало на семейства с по-ниски материални доходи да подкрепят децата си в избора им на мечтаната професия.



Софийският университет е сред най-признатите и уважавани висши училища в Европа. Европейските дипломи, които получават възпитаниците му ще привлекат немалък брой желаещи от близки страни – Украйна, Молдова, Русия и Турция. По статистически данни само на територията на град Бургас живеят над 30 000 руски граждани. Филиалът в Бургас ще разшири и популяризира достойнствата на съвременната българска наука, култура и образование в страните от черноморския басейн."



Софийският университет е първото българско висше училище. Тази година то празнува 130-ата си годишнина.



През 1880 г. Министерството на просвещението внася в Народното събрание проект за Основен закон за училищата в княжество България. В него се предвижда "след изпълване курса на реалните и класическите гимназии да се отвори българско висше училище (университет), което да обхване юридическите, философските, естествените, медицинските и техническите науки“. През 1887 г. министърът на просвещението Т. Иванчев издава Наредба за откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в гр. София.



Занятията започват на 1 октомври 1888 г. На 8 декември 1888 г. Народното събрание взема решение за преобразуването му във Висше училище, който влиза в сила на 1 януари 1889 г., когато е публикуван Указ №159 в Държавен вестник.



За пръв ректор е избран Александър Теодоров-Балан. В приетия временен правилник се предвижда функционирането само на Историко-филологическо отделение. През учебната 1889/1890 г. се открива Физико-математическото отделение, а през 1892 г. се открива Юридическият факултет.



През 1894 г. е приет нов закон за Висшето училище и с указ се преобразува в университет под името "Български университет братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово" с три факултета: Историко-филологически, Физико-математически и Юридически. В периода от 1918 до 1923 г. се откриват 4 нови факултета - Медицински, Агрономо-лесовъден, Богословски, Ветеринарно-медицински. През 1938 г. Софийският университет вече има 7 факултета, 72 института, клиники, семинари, значителен библиотечен фонд и собствено научно списание.



В периода 1947-1952 г. Народното събрание приема закони, с които отделя факултети и институти от структурата на университета. Някои от тях поставят началото на нови, самостоятелни висши училища като Висшия икономически институт, Медицинска академия, Ветеринаро-медицинския институт, Селскостопанската академия, а други преминават в системата на БАН. През последните години някои от тези звена са възстановени в структурата на университета (Богословски факултет, Медицински факултет). Образуван е и нов Стопански факултет. През 2012 г. Химически факултет е преобразуван във Факултет по химия и фармация. През 2018 г. Факултетът по начална и предучилищна педагогика бе преобразуван във Факултет по науки за образованието и изкуствата.



Днес Софийският университет обхваща 16 факултета със 117 специалности.



В рамките на СУ функционират и няколко самостоятелни звена: университетска библиотека, университетско издателство с печатница, университетски център за информационни и комуникационни технологии, научноизследователски сектор (НИС), университетски ботанически градини.



Също така са създадени и няколко центъра: ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев“; Център за образователни услуги; Център за източни езици и култури; Център по кореистика; Кариерен Център; Културен център; EURAXESS център за мобилност на учените; Мрежова Cisco Академия при СУ; Център за изследване на патристичното и византийското духовно наследство; Институт Конфуций в София; Approved Test Centre for the Oxford Test of English; Университетски център за изследване на религиите; Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление; Център за дистанционно обучение; Университетски център за управление на качеството; Център на технологии на информационното общество; Център за икономически теории и стопански политики; Високотехнологичен бизнес център към СУ "Св. Климент Охридски“; Център за икономика и политика на Китай; Рехабилитационни центрове; Център за полярни изследвания. Освен действащи са радио и телевизия "Алма Матер“, театър-лаборатория @лма @лтер, Музей на СУ; Музей по палеонтология и исторична геология; Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми.



През септември 2018 г. СУ получи институционална акредитация с оценка 9.61 за обучение на студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен.