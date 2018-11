Гимназията по компютърно програмиране ще си сътрудничи с училища от Финландия

© Burgas24.bg Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас ще си сътрудничи с учебни заведения от Финландия. Това ще позволи обмен на ученици и преподаватели, които да участват в съвместни програми за развитие на образованието.



Предложението за това направи премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с премиера на Финландия Юха Сипила в Хелзинки. За включването на Професионалната гимназия по компютърно програмиране в двустранните отношения е настоявал и кметът Димитър Николов. В бъдеще към тази програма може да бъдат включени и други учебни заведения.



Борисов подчерта, че във Финландия се намират едни от най-добрите университети, а образователната ѝ система страната може да се използва като модел за нови практики у нас.



Специализираното училище в сферата на компютърните науки стартира приема с две специалности - "Програмно осигуряване" и "Приложно програмиране". В първата ще се изучават роботика, изкуствен интелект и компютърните езици - C#, Java и Python. Втората специалност е свързана със софтуерно инженерство и разработване на приложения и програми за различни компютърни устройства чрез C#, Java и Java Script.



Учениците ще ползват най-съвременно дигитализирано учебно съдържание, разработено от най-добрите технологични компании в света - Microsoft и Google, съчетано с безопасна виртуална среда за обучение на всеки ученик с индивидуален достъп до него. Освен компютърни науки, в IT кампуса ще се изучава задълбочено и английски език.



Гимназията по програмиране в Бургас е сред първите учебни заведения, които внедряват в обучителния процес на своите ученици собствен хуманоиден робот. Целта е той да се обучава заедно с учениците на високотехнологичното училище и да развива своите функционалности благодарение на тях.



Това превръща технологичната гимназия в единствената в региона, която ще предоставя уникалната възможност за обучение в най-бързо развиващата се професия в света, съчетана с професионална езикова подготовка и получаване на международен сертификат.