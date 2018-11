На 29 и 30 ноември Бургас се потапя в магията на АББА

© Гранд хотел Приморец



Представяне на филм и книга за АББА 18:00/29.11.2018 Великата група ще бъде представена чрез книга, филм и музикална вечер



На 29 и 30 ноември Бургас ще се потопи в магията на най-популярната и успешна група на 70-те: АББА. Пътешествието към любимата музика и създателите ѝ ще бъде разнообразно.



На 29 ноември (четвъртък) историята на АББА ще разкаже Георги Тошев. Той ще представи книга и филм, посветени на квартета, покорил сърцата на милиони. Събитията ще са едно след друго - първо литературната компонента с "MAMMA MIA! Филмът. АББА. Продължението" и после прожекцията на "Историята на АББА. PS". Започват от 18:00 часа в конферентна зала "Бургас" на Гранд Хотел и СПА Приморец. Вход – свободен.



На 30 ноември (петък) вече ще е време за музика! Всички фенове на легендарната група ще могат да чуят най-големите ѝ хитове - от 22:00 часа в Пиано бар "Приморец". Вечерта ще допълват и други популярни парчета от 70-те и 80-те. След полунощ, музиката ще се смени още веднъж, за да предложи на гостите още по-голямо разнообразие - с обичайната програма на едно от най-класните места за забавление в Бургас. Вход: 6 лева на човек.



АББА са автентична легенда. Групата има над 400 млн. продадени албума и цели 19 хита, покорили световните музикални класации. Какво се случва с Бени Андершон, Ани-Фрид Люнгстад, Агнета Фелтског и Бьорн Улвеус днес ще разкаже на 29 ноември Георги Тошев, който освен голям фен, днес е и техен приятел. АББА празникът ще предложи и истинска забава с вечните хитове на шведската сензация на 30 ноември в пиано бар "Приморец". Заповядайте! Време е за забава, с "Dancing queen", "Take a chance on me", "Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight), "Knowing me, knowing you", Öne of us", "Waterloo", "Fernando", "Mamma mia" и още от АББА и тяхната музика, превърнала се в част от класиките на всички времена!



За повече информация: +359 877 850 001| concierge@hotelprimoretz.bg