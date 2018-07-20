Êîëèòå áåç âèíåòêè íÿìà äà ìîæå äà íàïóñêàò ñòðàíàòà

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Ãëîáàòà çà àâòîìîáèë áåç âèíåòêà ùå áúäå 300 ëâ. Øîôüîðèòå îáà÷å âå÷å ùå èìàò âúçìîæíîñòòà äà çàïëàòÿò íàëîæåíàòà èì ñàíêöèÿ îùå ïðè êîíñòàòèðàíå íà íàðóøåíèåòî, â áðîé èëè ñ êàðòà. Çà äà áúäå ïðèëîæåíà ìÿðêàòà, âúâ âñåêè àâòîìîáèë íà ÊÀÒ òðÿáâà äà áúäå èíñòàëèðàí ÏÎÑ òåðìèíàë çà ïëàùàíå ñ êàðòà.



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