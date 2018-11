Георги Тошев: "Срещите ми с членовете на АББА са моите уроци по нормалност. В свят на пошлост тяхната музика е остров“

© Популярният журналист и продуцент ще представи свои книга и филм, посветени на легендарната група на 29 ноември в Гранд Хотел и СПА Приморец



На 29 ноември (четвъртък) Бургас ще се срещне с АББА. Срещата ще се случи задочно, благодарение на популярния журналист и продуцент Георги Тошев, който е сред личните приятели на членовете на популярната група. От 18:00 часа той ще представи в Гранд Хотел и СПА Приморец свои книга и филм, посветени на легендарната четворка. Лентата носи заглавието "Историята на АББА. PS", а книгата - "MAMMA MIA! Филмът. АББА. Продължението“. Събитията ще са едно след друго, а входът е свободен. Повече, разказва самият Георги Тошев:



Вие сте един от най-големите фенове на АББА у нас. Моля, бихте ли споделили кога беше първата Ви среща с тяхната музика, а в последствие и със самите музиканти?



За първи път чух песен на АББА, когато бях на 7 години. Спомням си плочата беше от Чехия, в дома на леля ми Мария. Не знам какво ме грабна, но веднага започнах да си тананикам тяхна песен. Мисля, че беше “Ватерло". Случи се от първото слушане на тяхната музика. Държи ме и до днес. През годините музиката на АББА стана част от моя живот, превърна се в негов саундтрак. Разбира се, слушам различна музика, но АББА си останаха.



Имам свое обяснение защо хората, различни поколения, продължават да ги слушат – АББА имат песен за всеки личен момент в човешкия живот – любов, раздяла, когато децата тръгват по своя път, дори за дисидентството…



Никога не съм предполагал, че един ден ще се срещна с тях, ще разговарям. 30 години по-късно сбъднах мечтата си. Първо се срещнах с Фрида в Швейцария, а по-късно и с останалите членове. С Фрида и Бени мога да кажа , че съм добър познат, с тях имаме повече от една среща.



Автор сте не само на документални ленти, но и на книги, посветени на АББА. Как се случиха те в хронологичен ред? Какво инспирира създаването им?



Започнах с филм за Фрида. Свързах се с нея благодарение на друг голям музикант - Джон Лорд от Пърпъл, с когото се запознах в Пловдив след концерта му в Античния театър. Той ми помогна да се свържа с Фрида. Срещнах я в тежък период от живота й – след загубата на дъщеря й Лизе Лот и последния й съпруг. Тя вече живееше в Цермат. След това реших да се опитам да срещна и останалите членове на групата. Щастлив съм, че успях да ги събера в един филм, макар и задочно. Така постепенно, когато светът през 2014 отбеляза 40 години от победата им на "Евровизия“, написах първата си книга, а това лято около шума за продължението на филма "Мама Миа“ 2, излезе и втората ми книга “Мама Миа. Филмът. АББА. Продължението".



Какво Ви привлече в АББА? Същата ценност ли откривате в тях и днес или отношението Ви е надградено в следствие приятелството със самите музиканти?



АББА е лични преживяване, нотка носталгия, хармония, силни текстове. Зад всичко това - прекрасни и сърдечни хора. Ще повтарям, че срещите ми с членовете на АББА са моите уроци по нормалност. Те са световноизвестни, богати, но толкова земни, отворени към света и другите. В свят на пошлост музиката на АББА е остров. Не случайно от Металика през Мадона, Нирвана , Шер, Бьорк и U2 всички обичат и се вдъхновяват от музикалното наследство на четиримата шведи.



Какво Ви дава музиката като цяло и в частност тази на АББА?



Музиката е моят антистрес допинг, моето уединение, а музиката на АББА – лични моменти, спомени, любов…



Какви са музикантите от популярния квартет в истинския живот?



Нормални, земни, скромни хора. Те са искрено изненадани от факта, че музиката им продължава да се радва на толкова голям успех по света до днес.



Универсална ли е музиката на АББА? Според Вас, част ли е тя и от днешната музикална култура, включително на младите поколения?



Музиката на АББА е класика, която ще се слуша винаги. Вижте какво се случва на всеки музикален формат, където и да е по света – не минава без вечер с хитовете на АББА. Големи звезди също посягат към техните песни и веднага катерят световните класации – примерно последният албум на Шер с песни на АББА.



Имате ли други проекти с музикална тематика?



Да, създал съм филми за Депеш мод, Джон Лорд, Албано, Лили Иванова, Емил Димитров, Богдана Карадочева, Соня Йончева, Борис Христов, Пласидо Доминго… Музиката е вдъхновение за мен.



В момента, актуална лент © а, която събира многобройна публика по кината е "Бохемска рапсодия". Какво е мнението Ви за подобни проекти?



Не съм гледал все още филма, но харесвам идеята да се разказва в киното историята на големи музиканти.



АББА са една от най-популярните поп групи на своето време – 70-те години. Тяхна е заслугата за първото по рода си дигитално турне, което ще стартира през 2019 и ще продължи и през 2020 г. В него, Бьорн, Бени, Агнета и Ани-Фрид ще изглеждат точно както през 1979 г. – защото ще бъдат представени от дигитални холограми – АББАтари (ABBAtars). Какво са мнението и очакванията Ви за проекта?



Любопитен съм. Зад проекта стои сериозен екип. От друга страна едва ли някой може да повтори живия артист на сцената, но при всички положения ще бъда на арената, където това шоу ще се случи.



Вие сте приятел на групата. Те имат две нови песни, които още не са достъпни за широката общественост. Първата от тях - "I still have faith in you" ще бъде представена в документален филм за АББА продуциран от NBC и BBC, който ще бъде показан премиерно през декември месец, а другата - "Don't Shut Me Down", ще бъде презентирана на дигиталния тур следващата година. Успяхте ли да чуете поне малко от някоя от песните?



Никой , освен АББА и екипът не е чул тези песни. Това ще бъде най-голямото музикално завръщане. Нямам търпение!



Връщате се отново в Бургас и Гранд Хотел и СПА Приморец, с поредно ценно събитие. Защо? Какво Ви дава бургаската публика?



Обичам Бургас и се чувствам уютно в Гранд Хотел и СПА Приморец. Пътувам много, но малко са местата, където се чувствам у дома. В "Приморец" съм у дома. Дължа го не само на комфорта, но и на хората, които го създават. Винаги ще се завръщам!



АББА събитията в Бургас ще продължат и на 30 ноември (петък). Тогава, от 22:00 часа в Пиано бар "Приморец“ ще звучат живи изпълнения на най-популярните хитове на групата, допълнени с други знакови парчета от 70-те и 80-те. В полунощ, музиката ще се смени и ще продължи със стандартната програма на пиано бара. Вход за музикалната вечер: 6 лева на човек.



