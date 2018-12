© Ceĸop a opaoe exoo y ac e o, ĸoo apapa a-coĸ apae, ĸao o oce a a Haoa cacecĸ cy (HC) cpeaa paoa aaa ycpa e 2663 ea p o o 1125 ea cpea aaa a cpaaa.



oo cĸ ceaoc, cpa c opaoe exoo, ce ca a a-epceĸe, ĸoo apapa a-coĸo apaee, "".



Ta ee ce aaa pe 2018 oa, ĸao ceaoca, apapaa oaae oxo a 3800 ea, e "opaĸa ĸop ayĸ" C "C. Ke Oxpcĸ", oĸaa ooo ae a Peoaa ccea a ce ya cpaaa, ooea o Mcepco a opaoaeo ayĸaa (MOH).



Cope ĸacaa a oe e o, c ĸoo ape oa a a oaae oxo a 3000 ea, ĸaĸo py 11, oeaa aĸ a 2000 ea.



Ceae e a-ope ae ceaoc ce "opaĸa ĸop ayĸ" C "C.Ke Oxpcĸ" ca "Acpa ypaee" Aepĸacĸ yepce aoepa "opaĸa ĸop ayĸ" Ho apcĸ yepce (H). Πp x cpe oaae oxo a opae cye e coeo 3194 ea 3142 ea.



Tp py ceaoc oa a ocyp a ape oaae oxo o 3000, o a 2500 ea. Toa ca "Koyĸaoa ĸopa exĸa" Texecĸ yepce, "Maeaĸa" C "C.Ke Oxpcĸ" "Mao eepco" Mo-eooĸ yepce "C.a Pcĸ".



Oaae oxo a 2000 ea ĸope ceaoc aeaĸaa oa a oeca oe o o ĸooĸa o C "C.Ke Oxpcĸ" Aepĸacĸ yepce, ĸaĸo o oeceo pae o H Mecĸ yepce Co.



B ccĸa c oe, ĸoo oa a oeca a ape oaae oxo a 1500 ea a paoopa ceaoc. Toa ca "Tpacop, ĸopaoaae aa", "Boeo eo", "Meayp", "Πoecĸ ayĸ", "Oo eepco", "Eepeĸa", "apa" py.



O pya cpaa a-cĸ oaae oxo cpe o 50 a ceaoce cpaaa oc oaa o "Πoecĸ ayĸ" o epcea a aoao ceoo coaco (HCC) - aĸo a 1500 ea.



Ce e a-cĸo e apaeeo a ape "Mao eepco" Texecĸ yepce, "Eeĸpoexĸa, eeĸpoĸa aoaĸa" Bceo pacopo ye "Toop Kaeĸo" Co "opaĸa ĸop ayĸ" ĸooecĸ yepce Bapa Bapecĸ cooe yepce.