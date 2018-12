© виж галерията Благодарение активността на бургазлии, санираните по националната програма жилищни блокове в града са вече 185. От внедрените мерки за енергийна ефективност се ползват 40 000 души.



Цялостна реконструкция на централни улици



Няколко централни бургаски улици бяха реконструирани през 2018 г., други се ремонтират в момента. Те придобиват нова приятна визия, която е в синхрон със съвременната градска среда и обновената пешеходна "Богориди". Това са "Лермонтов", "Шипка", "Отец Паисий", "Иларион Макариополски", "Успенска", "Гео Милев", "Граф Игнатиев" и "Константин Фотинов".



Маркират електромобилите в Бургас със специален стикер за безплатно паркиране



Електромобилите в Бургас вече се маркират със специален стикер, който позволява на контролиращите инспектори да ги разпознават по-лесно. Според общинските наредбите, собствениците на такъв тип превозни средства са освободени от такса за паркиране в синя и зелена зона. През 2018 г. бе изградена и още една безплатна зарядна станция за електромобили до плувен комплекс Парк "Арена ОЗК".



Поставиха старинно пиано в Автогара "Юг“



Старинно пиано на популярна британска марка стана част от интериора на Автогара "Юг" - една от входните врати на Бургас, чийто праг прекрачват ежегодно стотици гости на града. Пианото е реставрирано, акордирано и очаква любителите на клавирното изкуство да посвирят на него.



Обновиха любимия музей на децата



Сградата, в която се помещава Природонаучната експозиция на РИМ-Бургас, бе обновена с проект по програма "Красива България". Една от изненадите за малки и големи е нова витрина, която още от вратата привлича погледа на посетителите. В нея са разположени 3D експонати в реален размер на четирите вида бозайници, които се срещат в Черно море - афалата, муткура, черноморския делфин и тюлена.



Новият филиал на ДГ "Андерсен“ прие 100 деца



На мястото на стария павилион с амортизирана конструкция и потенциално опасен, строен през 1977 г., днес е изградена модерна и функционална сграда. Филиалът прие за обучение 100 деца. С реализацията на този проект Община Бургас отговаря на голямото търсене на свободни места в централна градска част.



Фондация "Искам бебе“ отличи Бургас



Една от годишните награди на Фондация "Искам бебе" - "Ангели на благодарността 2018", бе присъдена на Бургас и неговия кмет. От създаването на Звеното по асистирана репродукция в нашия град до този момент, в него са прегледани над 1000 двойки, извършени са над 500 процедури по асистирана репродукция, родени са над 100 деца след извършени успешни инвитро процедури.



Обновиха улица "Струга“



Общината извърши основен ремонт на една от най-натоварените бургаски улици - "Струга", свързваща кръговите кръстовища "Трапезица" и УМБАЛ. Покритието й бе изцяло обновено. Днес тя е много по-удобна и безопасна за шофьори и пешеходци.



Ryanair откри нови въздушни маршрути от/до Бургас



През 2018 г. Ryanair откри нови въздушни маршрути от/до Бургас. Те допринесоха за развитието на туризма и икономиката в региона, дадоха и възможност на бургазлии да пътуват евтино до редица европейски държави. Ryanair продължава да оперира тук и догодина. Очаква се през 2019-та в Бургас да стъпи с нови маршрути и британска нискотарифна компания за въздушни превози.



Разкриват пет нови социални услуги в града



През 2018 г. Община Бургас стартира изпълнението на проект за разкриване на пет нови социални услуги в подкрепа на деца и младежи с увреждания. Първоначално потребителите ще са 130, с опция да станат повече. Ето какви ще са новите пет социални услуги:



* Център за обществена подкрепа;



* Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;



* Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства;



* Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;



* Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.



Пуснаха безплатен интернет в зоната на големите автобусни спирки



Община Бургас пусна безплатен безжичен интернет в зоната на големите автобусни спирки. Той се хваща на територията на самите заслони, както и периферно около тях.



Исторически златен требъл за бургаския мъжки волейбол



До исторически златен требъл във волейболната Суперлига достигна "Нефтохимик 2010". Бургазлии станаха първият отбор в България, който в рамките на един сезон триумфира със суперкупата, купата и шампионската титла.



Цветно изложение "Флора 2018“



Тази година именитото изложение за цветя "Флора Бургас" привлече вниманието с футуристичната си тема "С поглед в бъдещето". Участваха над 90 фирми, 30 от които производители и търговци на цветя и разсади.



Кметът Николов предлага четирилентови пътища да свързват Бургас с другите общини в региона



Кметовете на общините Бургас, Айтос, Средец, Камено, Малко Търново, Созопол, Приморско, Царево, Поморие и Несебър сформираха работна група по общ мега проект с наименованието "Регионална мрежа Бургас". Идеята е на кмета Димитър Николов, а целта е в близко бъдеще да се изградят четирилентови пътища, които да свързват областния град с останалите общини в областта. Проектът предвижда проектирането на: Бургас - Айтос; Бургас - Средец; Бургас - Малко Търново; Бургас - Созопол- Приморско - Царево; Бургас - Поморие- Несебър.



Над 200 участници се включиха в Европейското първенство по ветроходство клас 470



Елитното ветроходно състезание се проведе от 16 до 24 май в Бургаския залив. В него участваха състезатели от Хонг Конг, Сингапур, Малайзия, Израел, САЩ, Южна Корея, Япония, Русия, Португалия, Австрия, Испания, Финландия, Гърция, Франция, Великобритания, Германия, Унгария, Полша, Турция, Украйна, Швеция, Щвейцария, Хърватска, България и др.



Плувен комплекс Парк "Арена ОЗК“



Тази година официално бе открит най-модерният плувен комплекс в страната - Парк "Арена ОЗК" – Бургас. Той отговаря на всички изисквания на Международната федерация по плувни спортове и на Европейската плувна лига. В него вече се провеждат състезания от най-висок ранг по плуване, водна топка и синхронно плуване.



Монтираха камбаната на кораб “Родина“ срещу Моста



Сигналната камбана на потъналия търговски параход "Родина" бе монтирана на стълбите под Моряшкия паметник. Тя беше извадена от морското дъно и дарена на Община Бургас от водолазите от подводен клуб "Приятели на морето“. "Родина" е най-големият български плавателен съд до Втората световна война. На 19.09.1941 г. той се натъква на подводни мини и потъва край нос Св. Агалина.



Община Бургас пусна свои стикери във Viber



Бургазлии и приятели на града могат да предават своите чувства и настроения на близките си чрез 12 забавни стикера на морска тематика, като по този начин го популяризират като туристическа дестинация. Забавните картинки са дело на екип от млади дизайнери, програмисти, аниматори, фотографи, хора, които обичат Бургас.



Изложба с 3D макети на потънали кораби



Атрактивна изложба с 3D макети на потънали в Черно море кораби имаха възможност да разгледат тази година бургазлии и гостите на града. Тя включваше още любопитни артефакти, открити при проучвания на морското дъно, както и макети на кораби, предоставени от Българската федерация по спортен корабомоделизъм.



Бургас бе домакин на Европейския морски ден



След градове като Брюксел, Рим, Гьотеборг, Атина и Бремен, тази година Бургас имаше честта да е домакин на Европейския морски ден. Форумът събра тук над 700 лидери от бранша, включително министри, еврокомисари, депутати, академици, учени и морски експерти.



Упълномощени представители на шестте държави с излаз на Черно море подписаха в Бургас обща декларация за неговото устойчиво развитие и опазване на природните му богатства.



Строят модерен конгресен център на територията на Пристанището



Стартира изграждането на новия конгресен център на територията на Пристанище Бургас. Той ще се използва целогодишно като място за провеждане на изложби, концерти, образователни събития за извършване на научно-изследователска дейност за контрол и изследване на Черно море. Сградата се състои от шест нива, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, кабинети за научно-изследователска дейност и др.



Бургас отново е "Най-добрият град за живеене“



Бургас за четвърти път бе избран за "Най-добрият град за живеене" в годишната анкета на "Дарик Радио". Той спечели и приза "Любим град на хората", който отчита интернет гласуването на българи от цялата страна и чужбина.



Фестивал на пясъчните скулптури 2018



Бургас записа най-успешната си година в ученическия спорт



През 2018 г. бургаските ученици завоюваха един златен, четири сребърни и един бронзов медал при отделните надпревари във финалите на Националните ученически игри. Това е най-успешното представяне на града за последните 7 години.



“Аерофлот“ откри целогодишна линия Москва-Бургас



Руската компания "Аерофлот" започна ежедневни полети между Бургас и Москва. Очаква се новата линия да осигури около 33 000 нови клиенти, а по нея се използват самолети тип Airbus A320, Boeing 737 и Sukhoi SuperJet 100.



Обновената “Богориди“



Обновяването на пешеходната "Богориди" няма само инфраструктурно измерение. Подмяната на настилките, внасянето на удобна паркова мебел, зеленина, подземни контейнери за отпадъци, арт пластики и мозайки - това е видимият резултат след ремонта. Освен това улицата вече си има собствена система за безжично WiFi разпръскване, "масички“ за зареждане на мобилни устройства, включително електрически инвалидни колички, видеонаблюдение, система за мониторинг на замърсяването на въздуха и шума, собствена иригационна система за напояване на зеленината и произвеждане на разхлаждаща "мъгла“ през лятото.



Бургас бе домакин на Международното математическо състезание BIMC 2018



Бургас за втори път беше домакин на Международното математическо състезание BIMC, което традиционно се провежда в Азия. Председателят на Изпълнителния комитет на IMC д-р Вен- Хсиен Сун изрази удовлетворението си от перфектната организация на Община Бургас, изключително топлия прием и гостоприемство от страна на домакините. В състезанието взеха участие деца от 30 държави - общо 167 отбора, 19 от България, 4 от които от Бургас.



Монтираха енергоспестяващо осветление в к-с "Изгрев“



Монтираха ново енергоспестяващо улично осветление в целия к-с "Изгрев". На мястото на старите са поставени общо 765 енергоспестяващи осветителни тела. Издигнати са 134 нови стълба, голяма част от тях на места, където досега изобщо нямаше улично осветление. Подменена е четири километра амортизирана подземна кабелна мрежа.



Потопете се в атмосферата на Burgas Jam



В България няма друго събитие с подобна атмосфера, локация и идея. Трябва да видите китарния фест Burgas Jam с очите си и да го чуете с ушите си... догодина, отново през лятото, в близост до Морска гара.



Обновената "Богориди“ с околните улици стана БУЛЕВАРТ – Мрежа на сетивата



Проектът "БУЛЕВАРТ - Мрежа на сетивата" обединява Община Бургас и широк кръг от партньори около целта обновената пешеходна "Богориди" и околните улици да се превърнат в знаково място за създаване и потребяване на изкуство, култура и забавления. Това вече започна да се случва чрез печелившото сътрудничество между творческите индустрии, микро и малкия бизнес в ЦГЧ.



http://site.boulevart.bg/bg



Историята и красотата на града оживяха чрез разходка във виртуалната реалност



Невероятният чар на Бургас, неговата впечатляваща архитектура и нова градска визия, реконструираното ларго, колоритните малки улички, интересни места, романтични локации и морски пейзажи – те вече са достъпни на един клик разстояние - www.vrburgas.com. Виртуалната разходка е реализирана от екип бургаски дизайнери, програмисти, аниматори, фотографи.



Текат ремонти и подобрения в професионалните гимназии на Бургас



Усилени ремонтни дейности се извършват тази година в професионалните гимназии на Бургас – нов физкултурен салон за Търговската, физкултурен салон и нови учебни кабинети за ПГЕЕ "Константин Фотинов", ремонт на ресторант "Младост“ и нови специализирани кабинети за Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", нов учебен корпус и физкултурен салон за професионалната гимназия по транспорт, обновено дворно пространство и вътрешни ремонти в професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето". В професионалните гимназии ще се внесат нови чинове и столове, ще бъде доставено компютърно оборудване и софтуер, както и специализирано оборудване за провеждане на учебни практики.



Нови улици в районния център на к-с "Меден рудник“



Общината продължава поетапно да изгражда второстепенната улична мрежа, обслужваща жилищните сгради в районния център на "Меден рудник“. Улиците се проектират на основание предвижданията по градоустройствен план за комплекса и се подвързват към съществуващите транспортни връзки, с цел оптимизиране на трафика и осигуряване на безопасно движение на пешеходци и транспортни средства.



Изложба с най-интересните черноморски риби на Острова



Триизмерни макети в естествени размери на емблематичните морски обитатели могат да бъдат видени от тази година нататък в музейните зали на остров Света Анастасия. Сред тях са черноморската акула, рибата лястовица, кефалът, морската котка, калканът и много други.



Обновиха и последната неремонтирана детска градина в Бургас



ДГ "Теменуга" в Равнец беше последната несанирана градина на територията на община Бургас. С тазгодишния й ремонт значително се подобриха условията в учебното заведение, което се посещава от 70 деца.



Завършват продължението на велоалеята до "Сарафово"



Завършват продължението на велоалеята до "Сарафово". Основната й част, от така наречения паркинг "Адам и Ева" в края на Северен плаж до новия паркинг при бункера след солниците, се ползва няколко години активно от бургазлии и гости на града. Целта е трасето да се удължи и да стигне до красивото рибарско пристанище и самия квартал.



Събориха 35 незаконни постройки в кв. "Горно Езерово“



35 незаконни постройки бяха съборени в бургаския квартал "Горно Езерово", на брега на езерото Вая. Повечето от обитателите им бяха приходящи и се върнаха към родните си места.



Туристически комплекс "Акве калиде“ става все по-достъпен и интересен



Приключи пореден етап от реставрацията и консервацията на старините в туристическия и археологически комплекс "Акве калиде" край Бургас. Там са монтирани пешеходни пасарелки, които предоставят на посетителите най-добрите гледни точки към разкритата архитектура. Инсталирано е декоративно осветление, отводнен и реставриран е студеният басейн на римските терми, запечатани са градежите в цялата южна част между аподитериума и банята на Сюлейман Великолепни.



Burgas Skate Open 2018



Над 30 скейтъри показаха майсторски умения в четвъртото издание на международното състезание Burgas Skate Open 2018. Победител в надпреварата стана Мауро Иглесиас - Аржентина, следван от Влади Боян - Сърбия, Мартин Атанасов - България, Матиас Дел Олио - Аржентина, и Вадик Романов от Беларус.



Бургас даде зелена светлина на две сериозни инвестиции



Става въпрос за две бъдещи предприятия, които да се разположат в "Индустриален и логистичен парк" и съседни на него парцели, тъй като той вече е запълнен.



По-мащабният проект е за изграждане на предприятие за производство на части и аксесоари за железопътния транспорт. Вторият е за построяването на предприятие за производство на системи за сядане и акустични стенни панели за кина, стадиони, аудитории и театри.



Балканско първенство по бийтбокс



16 изпълнители от Румъния, Сърбия, Албания, Гърция, Турция и България се включиха в Балканското първенство по бийтбокс, което се проведе в Бургас. След 3-часова битка златото и среброто грабнаха представителите на България Maxo и BASSBRO. На трето място остана Cosmin от Румъния.



Платформата е-stol.com обхвана всички общински училища в Бургас



Община Бургас първа в страната въведе специално разработена система в ученическите столове чрез електронната платформа е-stol.com през 2017 г. Тогава бе стартирано пилотно на две места. С днешна дата системата за избор и заплащане онлайн на обедно меню в столовете обхвана всички общински училища. Пробният й период премина успешно, като предстои тя да бъде надграждана.



Откриха новата Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации



Хуманоидният робот ARTI /Artificial Intelligence/ и неговият приятел PEPPER благодариха на IT компаниите-партньори на новата гимназия и приветстваха гостите, учениците и родителите по време на откриването. Създаването на специализирано учебно заведение по програмиране и иновации е по идея на кмета Димитър Николов, в отговор на необходимостта от ново професионално образование, ориентирано към потребностите на бизнеса.



IT Гимназията е снабдена с най-доброто технологично оборудване. Във всяка класна стая се работи с екрани с тъч скрийн с две операционни системи - Android и Windows. Учениците се обучават с дигитални учебници и дигитална платформа, разработена от Microsoft и Google.



Освен компютърни науки, в IT кампуса се изучава задълбочено и английски език. Четирите му сгради са напълно обновени и модернизирани. Вътрешните помещения също са ремонтирани, обзаведени и оборудвани с най-модерна техника - компютри, 3D принтер, мултимедийни екрани и интерактивни дъски, система за видеоконферентни връзки и др. Гост на откриването беше премиерът Бойко Борисов.



Градът ни бе домакин на Световно първенство по УШУ



500 състезатели от 35 държави на 5 континента участваха в Световното първенство по УШУ, провело се в Бургас през септември. Градът ни бе домакин на престижното състезание за втори пореден път. В него участваха топ бойци от Китай, Япония, Сингапур, Хонконг, Макао, Русия, САЩ, Канада, България и др.



Райна Кабаиванска: Винаги се чувствам трогателно, когато се връщам в Бургас



"Винаги се чувствам трогателно и много горда, когато се завръщам в Бургас. След последната ни среща преди девет години градът ми се вижда много променен и развит, превърнал се е в един красив и модерен европейски крайбрежен град" – това сподели звездата на световната оперна сцена и почетен гражданин на Бургас Райна Кабаиванска.



Завръщането на голямата българска оперна актриса в родния град бе по покана на кмета Николов.



В Бургас откриха еко детска градина по скандинавски модел



Тя се намира в така наречения Районен център на комплекс "Меден рудник", където е пълно с млади семейства с малки деца. В нея са приети 100 деца. Общината изгради новата детска градина без употребата на никаква пластмаса. Използвани са само рециклируеми материали, предимно дърво. Децата провеждат максимално много занятия навън. Родителите поеха ангажимент - един ден в месеца всеки от тях да прекарва в ДГ "Пинокио".



Филиал на НХА отвори врати в Бургас



Най-старото и престижно училище за изкуство в България - Националната художествена академия, официално откри академичната година в новия си филиал в Бургас. Тази година обучението си във филиала започнаха 42-ма студенти по специалностите "Живопис", "Стенопис", "Графика", "Книга, илюстрация, печатна графика", "Плакат и визуална комуникация", "Рекламен дизайн", "Мода" и магистърска програма "Арттерапия".



Лекционните зали и ателиетата, в които се обучават студентите, се намират в обновената сграда на Магазия 1. Община Бургас със собствени средства направи реконструкция и преустройство на учебните стаи, за да отговарят на необходимите изисквания.



Бургаска двойка в спортната акробатика спечели два златни медала от младежката олимпиада в Буенос Айрес



Бургаската двойка в спортната акробатика (Мариела Костадинова и Панайот Димитров) спечели два златни медала от младежката олимпиада в Буенос Айрес. Мариела Костадинова е ученичка в 10-ти клас в Спортното училище "Юрий Гагарин", а Панайот Димитров е в 12-ти клас. И двамата са отличници.



Осигурени са 500 000 лева за доизграждането на храм "Св. Николай“ в "Меден рудник“



С решение на Министерски съвет правителството отпусна 500 000 лв. за довършителни дейности на църквата "Св. Николай Чудотворец" в бургаския комплекс "Меден рудник". Кметът Димитър Николов връчи официално решението на председателя на църковното настоятелство на храма отец Емилиян и архиерейския наместник отец Севастиян.



В две бургаски училища стартира изучаване на корейски език



Тази година стартира изучаването на корейски език в две бургаски училища. Кметът на Бургас Димитър Николов и посланикът на Южна Корея у нас Джънг Джингю откриха учебната година в основно училище "Коджакафалията", където 36 петокласници и шестокласници започнаха усвояването на езика. Те посетиха заедно и гимназията по компютърно програмиране и иновации, където източния език изучават 30 осмокласници



В Бургас изграждат научно-производствен комплекс за компоненти на самолетни двигатели



В Бургас започна изграждането на мащабен Научно-изследователски и производствен комплекс за ремонт и рециклиране на части и компоненти за самолетни двигатели. Инвестицията е на стойност 30 млн. щатски долара и съчетава научна и производствена част. Тя се реализира върху площ от 20 000 кв.м.



Нов паркинг по бул. "Мария Луиза“



Нов безплатен общински паркинг е изграден по бул. "Мария Луиза". Местата в него са над 130. Сред тях 6 са за автомобили на хора с увреждания. Маркировката е съобразена с нуждите на живеещите в съседния блок бургазлии, като са оформени коридори към входовете им.



Откриха дигитален кабинет и нов физкултурен салон в Търговската гимназия



Новоизграденият физкултурен салон, с какъвто досега училището не разполагаше, може да се използва и за домакинства на различни спортни състезания на регионално и национално ниво. В Търговската гимназия вече работи и новият дигитален кабинет "Счетоводна къща", оборудван с модерна мултимедийна и компютърна техника за провеждане на практически интерактивни занимания.



Бургас ще има нова емблема – Детски научен център с планетариум



Община Бургас има осигурено външно финансиране за създаване на детски научен център с планетариум в Зоната за обществен достъп до пристанището. Предвижда се детският научен център да бъде разположен на 1 и 2 етаж в сградата на Морска гара, а планетариумът непосредствено до нея.



Нов параклис на Рибарското пристанище



Бургаският квартал "Сарафово" посрещна Никулден с нов параклис. Той се намира на Рибарското пристанище и носи името "Свети Николай Чудотворец". Православният параклис е дарение от бургазлията Явор Петров, жител на квартала.



Още 70 безплатни паркоместа за жителите на "Славейков“



Нов безплатен паркинг бе изграден до блокове 17-18 в к-с "Славейков". Община Бургас използва по оптимален начин наличното пространство и вместо с обявените 50, той е със 70 места. Изградени са тротоари и всички необходими входове/изходи за автомобилно движение.



Общината въвежда цялостно видеонаблюдение в “Меден рудник“



Община Бургас започна изграждането на цялостна система за видеонаблюдение в "Меден рудник". За целта ще бъдат монтирани общо 67 високотехнологични камери на 24 ключови локации в комплекса. Вече са разположени 20 от тях, а до началото на 2019-та година ще бъдат поставени и останалите 47. Фокусните точки са ключови кръстовища, учебните заведения, криминогенните зони и входно-изходните артерии на комплекса.



Готов е идейният проект за парк на миниатюрите "Европа"



Предвижда се новата атракция да бъде ситуирана в непосредствена близост до Плувен комплекс Парк "Арена ОЗК". Там ще се аранжират миниатюри и скулптури на подбрани културни и исторически забележителности от държавите на континента Европа.