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|Почина мъжът, получил тежки изгаряния след взрив на газова бутилка в Свети Влас
По случая в Районно управление – Несебър е образувано досъдебно производство.
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