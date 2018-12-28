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Почина мъжът, получил тежки изгаряния след взрив на газова бутилка в Свети Влас
Източник: Burgas24.bg 10:48 / 02.01.2019 Отпечатай Изпрати
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В резултат на получените наранявания вследствие на гръмналата на 6 декември бутилка с газ пропан-бутан и възникнал впоследствие пожар в жилище, разположено на ул. "Пейо Яворов" в Свети Влас, пострадалият 76-годишен собственик на жилището е починал на 1 януари във Военна болница – Варна.

По случая в Районно управление – Несебър е образувано досъдебно производство.








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