Почина мъжът, получил тежки изгаряния след взрив на газова бутилка в Свети Влас

© В резултат на получените наранявания вследствие на гръмналата на 6 декември бутилка с газ пропан-бутан и възникнал впоследствие пожар в жилище, разположено на ул. "Пейо Яворов" в Свети Влас, пострадалият 76-годишен собственик на жилището е починал на 1 януари във Военна болница – Варна.



По случая в Районно управление – Несебър е образувано досъдебно производство.