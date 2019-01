© Британският главен готвач, ресторантьор и телевизионна знаменитост Гордън Рамзи съобщи, че ще става баща за пети път, пише в. "Дейли експрес".



Рамзи е споделил щастливата новина, публикувайки видео в Instagram. Кадрите показват 44-годишната му съпруга Тана и четирите им деца - 21-годишната Меган, 17-годишната Матилда и 19-годишните близнаци Джак и Холи. Семейството отправя новогодишни поздравления, след което 57-годишният кулинар насочва камерата към съпругата си, Вижте тази публикация в Instagram. Exciting news ! Happy new year from all the Ramsay’s Публикация, споделена от Gordon Ramsay (@gordongram) на Яну 1, 2019 в 3:59 PST която изненадващо демонстрира наедрялото си бременно коремче.



Вестта за новото попълнение в семейство Рамзи идва, след като през 2016 г. Тана изгуби момченце в петия месец от бременността.