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16-годишен бургазлия задигна автомобил
Източник: Burgas24.bg 11:27 / 07.01.2019 Отпечатай Изпрати
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Служители от Първо Районно управление – Бургас установили извършителя на противозаконното отнемане на л.а. "Опел Астра" с бургаска регистрация, собственост на 55-годишен бургазлия.

Това е 16-годишен бургазлия, който направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.








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