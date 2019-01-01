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|16-годишен бургазлия задигна автомобил
Това е 16-годишен бургазлия, който направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.
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