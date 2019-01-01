16-годишен бургазлия задигна автомобил

© Служители от Първо Районно управление – Бургас установили извършителя на противозаконното отнемане на л.а. "Опел Астра" с бургаска регистрация, собственост на 55-годишен бургазлия.



Това е 16-годишен бургазлия, който направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.