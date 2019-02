VRANI VOLOSA представят новия си албум в Бургас

© Бургаската група VRANI VOLOSA се завръща след 8-годишно студийно мълчание с нов албум – "Amongst The Loneliest Of Waves" (Сред най-самотните вълни). Музиката, текстовете и идеята за този запис са вдъхновени от най-важната природна даденост, опасваща нашия роден град – Черно море! Вълнуващо, красиво, спокойно, бурно, страшно, източник на храна за риболовците, предизвикателство за приключенците, наставник и жесток учител на смелите, неизменна част от всички нас – бургазлии.



Първите акорди и рифове за този запис се появяват именно в непосредствена близост до морето – в бургаската Морска градина, на пейки, с акустични китари и в състояние на пълно сливане със спокойствието, плисъците на водата, вятърът и крещящите гларуси.



"Между песните има връзка. Не смеем да се похвалим, че сме направили концептуален албум и да тръгнем да се нареждаме до титани като Rush, Jethro Tull, Iron Maiden, Queensryche и много други, но истината е, че има история, която разказахме по свой начин. Това е сънят на юноша, чийто баща е загинал по време на морска буря, който иска да поеме по пътя на баща си и да докаже, че може да се справи и покори морската стихия. В съня и мечтите на момчето се разиграват всякакви морски пейзажи и приключения – красиво и спокойно море, среща с въздушните съгледвачи на морето – гларусите, буря и крушение, бедствие с другар сред самотните вълни и в края на албума се събужда на скалите на Агалина продължавайки да мечтае", казват от групата.



Събитието ще се проведе на 22.02.2019 в клуб "Таргет". Началото е в 21:30 ч.