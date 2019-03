Бургаската опера вече е с нова озвучителна система

© Държавна опера Бургас



0 коментара за Държавна опера Бургас ул. "Климент Охридски" N2 Събития в обекта: They Say Rock Is Dead 19:00/06.03.2019 Виж всички 7 събития в Държавна опера Бургас



Техниката е разположена на четири места в залата – вляво и вдясно на сценичния портал са поставени по четири четирилентови тонколони, които представляват два баса и два топа във всяка страна, разказа инж. Георги Диомов. Произведени са в Германия и отговарят на най-съвременните изисквания за качество. Всяка една от тези две системи е от 3 кв. и 400 в. музикална мощност. Конфигурацията е решена след като инж. Янов, преподавател по звукотехника в НБУ, е посетил и замерил залата, за да определи нуждите й. Освен тонколоните, закупени са и усилватели, снабдени с най-модерния начин за управление на системата. Пултът за озвучаване е модел, пуснат на пазара едва преди шест месеца. Управлява се през тъчскрийн дисплей и е с огромни възможности. Той е предварително програмиран, за да се "разпознае“ с техниката на сцената и двете устройства да работят съвместно. Целта е на едното от тях да работи оператор и да смесва звука, а в стейдж-боксовете ще бъдат включвани микрофоните – с новата система е възможно да бъдат включени до 32 бр., и усилените смесени сигнали да се подадат в системата, така че да се чуят в залата, разясни инж. Диомов. Три дни заедно с предварителната подготовка отне монтирането на системата, разказа още той. Отговорът му на въпроса: "Всякакъв вид спектакли ли ще може да озвучи новата система?“, беше кратък – "Да!“



Първият спектакъл, в който ще бъде тествана новата система, ще се състои на 11 март. Това ще бъде балетът "Спящата красавица“.



Изключително щастлив от новата придобивка, директорът на Държавна опера – Бургас Александър Текелиев благодари на дамите от Инициативния комитет на бургаските жени в бизнеса, които направиха възможно новото озвучаване на залата. "В западна Европа дарителите са опезпечавани с облекчение в данъците – тук това не е така, но въпреки това тези три дами успяха да организират бургаския бизнес да дари огромни по размер средства за каузата "озвучаване на най-елитната зала за концерти и спектакли в Бургас“! В първия момент не повярвах, че е възможно“, разказа Александър Текелиев.



Държавна опера – Бургас изказва още веднъж благодарностите си на Инициативния комитет на бургаските жени в бизнеса, а също така на многобройните дарители от бургаския бизнес елит, част от които пожелаха да останат анонимни. Благодарим Ви, че помогнахте музиката да не замълчи!