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Неизвестен обра лавандулата от земеделска нива
Източник: Burgas24.bg 09:39 / 08.03.2019 Отпечатай Изпрати
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На 7 март, около 14:00 часа, се тъжи 45-годишен мъж от град Добрич. По данни на тъжителя за времето от 25 февруари до 7 март, неизвестен извършител е извършил кражба на 20 000 броя растения лавандула от земеделска нива в землището на с. Одринци, обл. Добрич. По случая е образувано досъдебно производство.








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