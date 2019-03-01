Неизвестен обра лавандулата от земеделска нива

© На 7 март, около 14:00 часа, се тъжи 45-годишен мъж от град Добрич. По данни на тъжителя за времето от 25 февруари до 7 март, неизвестен извършител е извършил кражба на 20 000 броя растения лавандула от земеделска нива в землището на с. Одринци, обл. Добрич. По случая е образувано досъдебно производство.