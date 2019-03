Чуйте най-красивите цигулка и пиано в експоцентър "Флора“

© Флора Бургас



Роденa в Сливен, Кремена Николова започва да учи цигулка на 7-годишна възраст. Няколко години по-късно продължава обучението си в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - Бургас, а след това и в Националната Музикална Академия "Панчо Владигеров" в София. На единадесет тя започва своя концертен живот, печели награди в конкурси за млади цигулари, осъществява множество концерти като солист на български оркестри (Академичен Симфоничен Оркестър-София, Оперно-Филхармонично Дружество Бургас, Сливенски Симфоничен Оркестър, LM Collegium Мusicum). Печели престижната стипендия "Галерия на българските таланти" 2007/2008. Обогатява знанията си под ръководството на международно признати музиканти като Захар Брон, Михаел Фришеншлагер, Жерар Пуле, Павел Верников, Енрико Онофри, Киара Банкини, Джорджо Фава и Антон Мартинов.



През 2012 г. Кремена се установява в Италия. Днес тя е определяна от критиците като млад изключително изразителен цигулар и в момента концертира като солист и камерен музикант в Италия, България, Франция, Испания, Словения, Белгия и Русия, редом с някои от най-ярките артисти на световната музикална сцена. Партнира си в камерната музика с Иври Гитлис, Антон Мартинов, Лида Аргерич, Рикардо Минази, Майкъл Гутман, Марк Дробински, Шантал Стилиани, Джорджо Фава, Анна Серова и много други. Гост е на фестивали и концертни сезони, като Pietrasanta in Concerto, Capriccio Italiano Festival, Rive Gauche Musique in Paris, Prieure de Chirens Festival, Pollença Festival in Mallorca, Novelle Philharmonie Paris, Le Printemps du Violon Paris, Giovani in Musica Ravenna, Amici del Teatro Treviso, Roana Musica, Grandezze e Meraviglie Modena, Chiave Classica Veneto, Ljubljana Festival.



Кремена Николова преподава като асистент в класа на Антон Мартинов в Кралската Консерватория в Монс, Белгия. Изпълнява барокови и съвременни творби като солист на емблематични оркестри - Камерен оркестър на Болшой Театър Москва, Sonatori de la Gioiosa Marca, Contrarco Baroque Ensemble, Orchestra Antonio Vivaldi of Venice, Camerata of Paris, Ensemble Alraune, Oficina Musicum Venetiae, Soloists of Menuhin Academy, Vivaldi Society.



През 2015 и 2016 г. записва заедно с Антон Мартинов двата албума MUSIC FOR TWO (NovAntiqua Records), номинирани за International Classical Music Awards 2017. Кремена Николова е артистичен директор на Международния музикален фестивал "San Martino a Natale", който основава във Венеция, Италия, през 2014 г. Репертоарът й включва старинна музика, изпълнена с оригинални барокови инструменти, класическа, романтична и съвременна музика, както и първи изпълнения на новосъздадени композиции.







Мартина Табакова е родена в Бургас в голям музикантски род. От 5-годишна възраст изучава пиано. Завършва музикалното училище "Панчо Владигеров" в родния си град, а след това Академията в София, в класа по пиано на проф. Марина Капацинская и по камерна музика на проф. Виктор Чучков.



Участва в майсторските класове на проф. Паоло Поличе (Италия); проф. Борис Блох (Германия), проф. Венцислав Янков (Франция); проф. Панчо Владигеров - младши (Германия); Пламена Мангова (България - Испания); Проф. Людмил Ангелов (България- Испания); Проф. Влад Димулеску (Румъния) и други.



Пианистката участва в различни фестивали и е лауреат на национални и международни конкурси, между които: "Carl Filtch" - Румъния, "MAGIC", "Панчо Владигеров", "Светослав Обретенов" , "Музиката и земята" и много други.



Носител е на стипендии от Министерство на културата, България, от Национален фонд "Култура", Ротари клуб и др. Участва в множество концерти и фестивали в България, Чехия, Словакия, Гърция, Турция, Русия. Била е солист на симфонични оркестри в България.



Има реализирани записи за БНР, НМА, дипломи за високи постижения в областта на музиката от Община Бургас и Министерство на културата.