1 млн. стотинки никога няма да бъдат върнати в БНБ
Близо половината монети с номинал 1 стотинка, или около 900 милиона броя, ще останат у притежателите си и никога няма да бъдат предадени в централната банка, обясни Лингорски. Част от стотинките ще бъдат запазени за спомен, други ще паднат, ще се търкулнат и ще изчезнат без следа, трети ще се скрият в ъгълчето на джоб, на стар портфейл или на дъното на чанта.
Левовете и стотинките все още могат да бъдат похарчени - до 31 януари. След това еврото ще остане единствено средство за разплащане. Изостаналите български парични значи ще се обменят без такси във всички банки и в пощите (където няма банкови офиси) до 30 юни. След това ще могат да бъдат заменяни с евро само на касите на БНБ - дори след 5, 10 или повече години, пише "Сега".
По-голямата част от левовете и стотинките вече са изтеглени от обращение, сочат данните на Централната ни банка. Преобладават разплащанията в евро. Според Илия Лингорски до средата на годината 90% от старата българска валута вече ще е предадена в БНБ (в момента този процент е малко под 70 на сто).
перко наумов
преди 1 ч. и 26 мин.
От къде я изкопахте тази стататия?Вече сме 2 Февруари, а Вие говорите за "до 31 Януари".То бива,бива празник но се вземете в ръце най-сетне!
