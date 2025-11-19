1 млрд. евро ще бъдат взети догодина от хората и бизнеса
"В обществения сектор също се получава неравенство. За едни има огромни увеличения на заплатите, за другите никакво. НАП е един от примерите, където не се предвижда ръст на заплатите въпреки че си вършат работата", каза Попдончев.
"При 5% ръст на заплатите в администрацията няма да е нужно увеличаване на осигурителната вноска. Но това означава развръзване на автоматичното вдигане на заплатите", добави той пред NOVA.
"Този бюджет удря бизнеса и прави работещите по-бедни", предупреди и икономистът Никола Филипов.
Като смислен начин да се осигурят повече приходи за бюбдежа Бошов посочи вдигането на данъчните оценки на имотите.
"Те не са актуализирани от 2006 година и актуализацията им означава 1,2 млрд. евро нови приходи, включително и от ДДС. Ще се осигури и стабилност на общините", заяви той.
