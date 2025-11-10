10 ноември 1989 г.- Падането на един режим и раждането на демокрацията
©
Решението поставя начало на края на еднопартийната система и открива пътя към демократичните промени в страната. Събитието бележи символичния край на епохата на социализма в България и началото на трудния преход към демокрация и пазарна икономика.
Свалянето на Живков става на фона на дълбоки промени в Източна Европа. Вълната на демократични движения, започнала с реформите на Михаил Горбачов в Съветския съюз и продължила с падането на Берлинската стена, достига и до България. Натискът за промяна идва както отвътре – от интелигенцията, нововъзникващите неформални организации и самото партийно ръководство, така и отвън – от международната обстановка и промените в социалистическия лагер.
Днес, повече от три десетилетия по-късно, 10 ноември се възприема като повратна дата – моментът, в който България поема по пътя на демокрацията, с всички трудности, надежди и противоречия, които този преход носи.
Още от категорията
/
Цените за Нова година 2026: 7200 лева за Малдиви, 1400 за Гърция или 4000 лева за курортите у нас
09:37
Млекопреработватели и фермери: При приемане на бюджета цените на храните може да се повишат с 5 до 7%
09:28
Близо 1 млрд. евро са заложени в проектобюджета на съдебната власт за 2026 г., от тях около 90 процента са за заплати
09:04
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград, е в стабилно състояние
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Чопър
преди 32 мин.
Падането . Направиха преврат в партията си...БКП и ДС.
Humus
преди 44 мин.
И започна разграбването на Държавата,рекет, побоища,отвличания,показни убийства,хора ровещи в кофите за храна
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.