Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
Автор: Екип Burgas24.bg 13:05Коментари (1)183
©
100 евро на ден е минималната норма, която всеки служител на Главна дирекция "Автомобилна инспекция“ (ДАИ), част от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (ИААА), трябвало да събира от шофьори на камиони, разкриват водачи на ТИР-ове пред вестник "Телеграф“.

"Даяджиите могат да се заядат за абсолютно всичко. По-страшни са от катаджиите, защото имат много повече правомощия от тях“, коментира международен шофьор.

Друг тираджия разказва свой опит:

"Беше сутринта, карам през Балкана с хладилния камион, бързам за Русе. Пътят пуст, мъгла, студено. Спирам на стоп палка, излиза даяджия. Давам му всички документи – тахографски ленти, разрешителни, всичко изрядно. Той ги разлиства бавно, гледа ме и мълчи. След десетина минути ме пита за пълно работно време и тихо добавя, че може да ми пише акт за 500 лева или да не го пише, но да му дам половината. Естествено избрах по-малкото зло.“

Според шофьорите, тираджиите са "лесна цел“ за подобни практики, тъй като нямат време да се борят с институциите. Това е една от най-честите схеми по родните пътища – използване на несъществуващи или дребни нарушения за принуждаване към плащане.

ДАИ контролира обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни стоки, техническата изправност на превозните средства и правоспособността на водачите. На практика агенцията изпълнява функциите на контролен орган за автомобилните превози и движението по пътищата. За разлика от КАТ, където проверките на пътя са минимални, при ДАИ корупцията остава широко разпространена.

Минималният праг за назначаване на инспектор в агенцията е 10 000 евро, а дневната норма за събиране на подкупи е 100 евро. Ако инспекторът не изпълни нормата си, може да бъде уволнен.

Последният скандал се разрази след случая с шофьорите на британския певец Роби Уилямс, като прокуратурата проверява дали има чадър за корупция в агенцията и кой стои най-отгоре на пирамидата.

Най-големият скандал с ДАИ бе през 2016 г., когато бившият директор Цветелин Цолов и други служители бяха обвинени в организирана престъпна група за подкупи, свързани с издаване на тахографски карти и шофьорски книжки. Акции на МВР се проведоха в София, Враца, Видин, Перник, Пловдив и Бургас.

В случая с Роби Уилямс двамата обвиняеми инспектори – Борис Борисов и Георги Георгиев – твърдят, че шофьорите им предложили подкуп, защото пренасяли наркотици, но те отказали да го вземат. В момента двамата очакват да обжалват арестите си пред Софийския апелативен съд.



Още по темата: общо новини по темата: 23
05.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Май,май Иван Костов се оказа прав да закрие ДАИ! Сега да видим ще има ли малоумници да ревнат в тяхна защита!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Земетресение в България!
11:46 / 06.10.2025
Фискалният съвет: Нужна е актуализация на данъчната оценка на нед...
11:41 / 06.10.2025
Какви са причините за липсата на кадри в туризма?
11:30 / 06.10.2025
Росен Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие...
11:16 / 06.10.2025
КПК отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславо...
11:10 / 06.10.2025
Бивш министър на околната среда и водите: Златни пясъци и Слънчев...
10:28 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Световна черна хроника
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: