105-годишният лекар и ветеран от Втората световна война д-р Тодор Ценов призова младите хора да гласува, защото "гласуването е техния живот, каквото решат, както гласуват, това ще е техния живот".

"Разбира се, че ще гласувам", подчерта той пред NOVA.

Във връзка с това, че за технологията няма възраст, тъй като д-р Ценов ползва и изкуствен интелект като средство за информация, внучка му коментира:

"Той не спира да се информира, което ясно показва, че мозъкът е невропластичен".