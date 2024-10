11 български компании са сред най-големите в Югоизточна Европа – вижте кои са те

© Единадесет български компании намират място сред стоте най-големи дружества в Югоизточна Европа в годишната класация SEE TOP 100 на агенцията за икономически новини SeeNews.



На най-висока позиция, седма, сред българските участници се класира нефтопреработвателното дружество "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" с приходи от 4,4 млрд. евро за 2023 г.



В класацията влизат още "Аурубис България" (11-та позиция) "ЛУКОЙЛ България" (17-та позиция), "Астра Биоплант" (33-та позиция), "Национална електрическа компания" (39-та позиция), "БиЕй Глас България" (50-та позиция), "Булгаргаз" (59-а позиция), "АЕЦ "Козлодуй" (61-ва позиция), "Кауфланд България" (63-та позиция), "Лидл България" (70-та позиция) и "Сакса" (83-та позиция), пише Pariteni.bg.



SEE TOP 100 е годишна класация на стоте компании с най-големи общи приходи, регистрирани в Албания, Босна и Херцеговина, България, Молдова, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора. Изданието включва и класации на най-големите банки и застрахователи в Югоизточна Европа.



За трета поредна година румънският газов и петролен гигант "ОМВ Петром", част от австрийската група "ОМВ", оглавява класацията със 7,7 млрд. евро приходи – с 42% по-малко спрямо 2022 г.



На първо място по печалба в региона е друга румънска енергийна компания, "Хидроелектрика". Дружеството, което през 2023 г. излезе на борсата, приключи годината с печалба от почти 1,3 млрд. евро.



След година на рекордно високи продажби и печалби, през 2023 г. най-големите компании в региона отбелязват спад на приходите с 11% до 198,4 млрд. евро, показва класацията. Почти половината от компаните в SEE TOP 100 приключват годината с по-ниски приходи. Общата им печалба обаче леко се покачва – до 10,5 млрд. евро от 10,3 млрд. евро.



С успокояването на цените на енергийните суровини на глобалните пазари приходите на най-големите газови и петролни дружества в нашия регион се свиват с 20%, но тези компании продължават да имат най-голям дял в класацията.







Годината беше много успешна за търговските вериги, които регистрираха високи обороти и печалби благодарение на стабилния ръст на личните доходи.