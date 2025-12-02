11-годишно момиче пострада при катастрофа на АМ "Тракия", съобщиха заот ОДВМР-Стара Загора. Вчера, около 15:00 ч., по АМ "Тракия", км.212, е настъпило пътнотранспортно произшествие.По първоначална информация е самокатастрофирал л.а."Хюндай", управляван от 36-годишен мъж, като колата се отклонява в дясно по посоката си на движение и с предна част се блъска в бетонен отводнителен канал. Водачът и 11-годишно момиче, пътувало в колата са били откарани в здравно заведение, като водачът е бил прегледан и освободен, без наранявания, а 11-годишното момиче е настането в болница, без опасност за живота.Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. В сектор "Пътна полиция" е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП с пострадало лице.