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|11 õèëÿäè ïóøà÷è ñà ïî÷èíàëè â Áúëãàðèÿ çà øåñò ìåñåöà, æåðòâèòå íà êîðîíàâèðóñà ñà 68
Ñïîðåä èíôîðìàöèÿòà íà ñàéòà íà Ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî îáà÷å æåðòâèòå íà êîðîíàâèðóñíàòà èíôåêöèÿ â Áúëãàðèÿ ñà 140. Íå ñòàâà ÿñíî çàùî èìà ðàçëèêà ìåæäó äàííèòå íà ôîíäàöèÿòà è òåçè íà çäðàâíîòî âåäîìñòâî.
Èçñëåäâàíåòî çà ïúðâèòå 6 ìåñåöà íà ãîäèíàòà ïîêàçâà îùå, ÷å â ñâåòîâåí ìàùàá ïî÷èíàëèòå ïóøà÷è ñà 3 532 583, à îò êîðîíàâèðóñà - 224 172.
Ñïîðåä àâòîðèòå ìó èíñòèòóöèèòå ó íàñ èçáÿãâàò äà ñå àíãàæèðàò äîñòàòú÷íî ñ ïðåâåíöèÿ è êîíòðîë íà ïîðîêà.
Çà òþòþíîïóøåíå íà îáùåñòâåíè ìåñòà ãëîáàòà çà ôèçè÷åñêè ëèöà å ìåæäó 300 è 1000 ëâ. /çà ïîâòîðíî íàðóøåíèå/, äîêàòî ïðè íåñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè çà êîðîíàâèðóñà å ìåæäó 300 è 2000 ëâ, îòáåëÿçà Õðèñòî Èâàíîâ, åäèí îò àâòîðèòå íà ïðîó÷âàíåòî. Îñâåí òîâà íàðóøèòåëèòå íà êàðàíòèíàòà ñå ïîäâåæäàò è ïîä îòãîâîðíîñò.
Íà òîçè ôîí ëèïñàòà íà ðåøèòåëíîñò íà èíñòèòóöèèòå çà ñïðàâÿíå ñ òþòþíîïóøåíåòî å íåïðèåìëèâà, å åäíî îò çàêëþ÷åíèÿòà â èçñëåäâàíåòî.
Çàòîâà äîáðà èäåÿ å äà áúäå ñúçäàäåí ìåæäóâåäîìñòâåí ñúâåò ñ ïðåäñòàâèòåëè íà çäðàâíîòî, ôèíàíñîâîòî ìèíèñòåðñòâà, êîèòî äà îïðåäåëÿò åôåêòèâíèòå ïîëèòèêè ïî òåçè òåìè, êîìåíòèðà ä-ð Ãåðãàíà Ãåøàíîâà, ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà Êîàëèöèÿ çà æèâîò áåç òþòþíåâ äèì.
Ñïîðåä èçñëåäâàíå íà çäðàâåòî íà äåöàòà, öèòèðàíî îò ä-ð Ìèõàèë Îêîëèéñêè, ïðåäñòàâèòåë íà îôèñà íà ÑÇÎ ó íàñ, Áúëãàðèÿ å íà ïúðâî ìÿñòî ìåæäó 45 åâðîïåéñêè ñòðàíè ïî áðîé ó÷åíèöè íà âúçðàñò 11-13 ãîäèíè, êîèòî ïóøàò. È íà âòîðî ìÿñòî ïî áðîé ìëàäåæè-ïóøà÷è îò 13 äî 15 ãîäèíè, êàòî 20 íà ñòî îò òÿõ ñà ìîì÷åòà, à 38 ïðîöåíòà ñà ìîìè÷åòà, ïðåäàâà "ÄÈÐ".
Òîâà, ïðåäóïðåäè ïðåäñòàâèòåëÿò íà ÑÇÎ, å çàïëàõà è çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò íà ñòðàíàòà, òúé êàòî çàñÿãà ïðÿêî ðåïðîäóêòèâíàòà ñèñòåìà.
Â Áúëãàðèÿ, ïîä÷åðòà ä-ð Îêîëèéñêè, íÿìà çäðàâíî îáó÷åíèå â ó÷èëèùíàòà è ïðåäó÷èëèùíàòà âúçðàñò, â êîåòî äà áúäå çàñåãíàò è ïðîáëåìúò ñ òþòþíîïóøåíåòî. Èìà âåðîÿòíîñò è ðàáîòíà ãðóïà â ÌÎÍ ðàáîòè ïî âúïðîñà îò ñëåäâàùàòà ó÷åáíà ãîäèíà äà áúäàò âúâåäåíè òàêèâà óðîöè, äîïúëíè òîé.
Ñòðàíàòà íè âîäè êëàñàöèÿòà â Åâðîïà è ïî ëèïñà íà ðîäèòåëñêà ïîäêðåïà è àíãàæèðàíîñò ïî ïðîáëåìà, äîáàâè ä-ð Ãåøàíîâà.
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 45 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 25 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Áúëãàðñêàòà ñëåäà â åêèïà íà Èëîí Ìúñê
15:21 / 31.05.2020
Áúëãàðèÿ ïðèåìà òóðèñòè îò 29 äúðæàâè áåç êàðàíòèíà, âèæòå êîè ñà...
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15:20 / 31.05.2020
Ìúðòâîïèÿí øîôüîð èçëåòÿ îò ïúòÿ è óáè äâå âúçðàñòíè æåíè â Ïàçàð...
13:14 / 31.05.2020
Áîæêîâ: Óòðå Àëè Áàáà ùå ðàçêàæå èñòèíñêàòà èñòîðèÿ
13:14 / 31.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìàÿ Ìàíîëîâà áèëà ãîëÿìàòà ëþáîâ íà Âàñèë Èëèåâ!
11:45 / 30.05.2020
Íîâà àêöèÿ íà ÊÀÒ ó íàñ, øîôèðàéòå âíèìàòåëíî
09:23 / 29.05.2020
Äî íÿêîëêî ñåäìèöè çàïî÷âà ìàùàáíîòî èìóíîëîãè÷íî òåñòâàíå â Áóðãàñêî
15:21 / 29.05.2020
Åòî ãè èçâåñòíèòå ëè÷íîñòè è îãðîìíèòå ñóìè ñðåùó èìåíàòà èì
13:59 / 30.05.2020
Äîö. Ìàíãúðîâ: ßâío ce c÷èòa ça ìíoão ceêcè äa óìðeø oò êoðoíaâèðóc
19:34 / 29.05.2020
Îôèöèàëíî: Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð èçäàäå çàïîâåä çà âëèçàíåòî â Áúëãàðèÿ
19:03 / 29.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà