12-годишнината от смъртта на командос Емил Шарков, който загина при акция в Лясковец, отбелязаха служители на Областна дирекция на МВР - Велико Търново, семейството му и техни близки.Цветя пред паметната плоча в СУ "Максим Райкович" положиха директорът на ОДМВР - Велико Търново старши комисар Мариян Лонгинов, началникът и служители на Районно управление - Горна Оряховица, съпругата на командоса Милена Шаркова, близки и представители на Община Лясковец.припомня, че преди 12 години Шарков бе застрелян при акция за арест и изземане на незаконно оръжие на барикадиралия се в дома си в Лясковец Петко Петков. Към момента Петков излежава доживотната си присъда за умишленото убийство на Шарков и опит за убийство на други петима полицаи.