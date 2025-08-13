ЗАРЕЖДАНЕ...
|135 пожара са потушени през последното денонощие
С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 5 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 5 в транспортни средства, 1 в селското стопанство, 1 в съоръжения на открито, 3 бр. други.
Без нанесени материални щети са възникнали 111 пожара, от които: 74 в сухи треви, горска постеля и храсти, 2 в стърнища, 30 в отпадъци, 5 други.
Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които: 8 при катастрофи в транспортни средства, 1 битови или промишлени инциденти(сгъстени/втечнени взривоопасни газове и загазоване - 1бр.), 24 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - 2бр., отстраняване на опасни предмети - 6бр., оказване съдействие на граждани - 6бр., оказване съдействие на други структури и ведомства - 7бр., други - 3бр.).
Лъжливи повиквания - 18.
При пожарите няма загинали и пострадали.
