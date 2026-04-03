Продължават да растат случаите на морбили в страната. Те вече са 66.

В първите два дни на април има 14 случая. Всички новорегистрирани са деца на възраст от 0 до 15 години, пише bTV.

Един случай е в София-град, един – в София-област и 12 – във Враца.

От тях най-много са в община Бяла Слатина - 11. Там инфекциозното отделение в болницата е запълнено. В област Плевен установените до момента случаи на морбили са четири.

На 19 март здравното министерство разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.