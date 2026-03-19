Продължава работата по подготовката и организацията за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 година, към момента всичко е нормално.Това заяви на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева."Има 10 коалиции и 14 партии. Всички те имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони, има и един независим кандидат", каза още тя.По думите й кандидатите, които са регистрирани за участие в тези избори в цялата страна, са 4786. От тях 1439 са жени, 3347 са мъже."Има общо 1019 лица, които са кандидати в два района", добави Матева."Има един независим кандидат, регистриран в Смолян. За сравнение през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, 9 коалиции и един независим кандидат. На нашата интернет страница има кандидатски листи, където са публикувани имената на всички кандидати", добави Матева.