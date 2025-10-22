ЗАРЕЖДАНЕ...
15-годишният, намушкал връстник с нож, е настанен в Националната кардиологична болница
Направени са му всички изследвания и консултации и е в стабилно състояние, уточниха от лечебното заведение. Не се знае докога ще остане там, информира bTV.
Без решение остана вчера гледането на мярката за неотклонение на обвинения за убийството в столичен мол. Причината – на младежа му стана лошо и се наложи да бъде откаран за изследвания в болница.
По искане на Софийската градска прокуратура, магистратите обсъждаха налагането на най-тежката мярка – "задържане под стража“.
Заседанието се провеждаше при закрити врата, обвиняемият е непълнолетен. То продължи повече от 4 часа, защото на два пъти беше прекъснато. Първо – заради проблеми, свързани с говора на 15-годишното момче. Накрая на обвиняемия му прилоша и се наложи да дойдат медици на Спешна помощ.
Престъплението беше извършено в неделя вечерта в мола на бул. "Александър Стамболийски“ в София – след спречкване между две 15-годишни момчета едното беше намушкано с нож. Раненото момче беше закарано бързо в болница "Пирогов“, но въпреки усилията на лекарите почина.
