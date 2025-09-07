ЗАРЕЖДАНЕ...
|1500 нарушения само за 12 часа
Своеобразен рекордьор при леките автомобили е засечен със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала – с 222 км/ч. При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена е на автомагистрала.
Припомняме, че от 00:00 ч. днес Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ "Тракия“, по една на АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник. Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища.
