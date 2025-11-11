на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника“ беше извършен ужасяващ акт на насилие, при който специализант от ВМА прегази и уби бездомно куче докато то спеше кротко на тротоара.
Тази сутрин на гаража на лекаря се появи и надпис "УБИЕЦ".
Хиляди призоваха ръководството на ВМА да отстранят д-р Нeнад Цoневски от работа.
Може да подпишете петицията тук.
160 хиляди души са подписали петицията за Мая! Хората искат уволнение на д-р Цоневски
