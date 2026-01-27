19 години затвор за убиец на момиче
След като съобрази събраните и представени по делото писмени и устни доказателства и въз основа на закона, разширеният състав на Окръжен съд – Ловеч призна подсъдимия за виновен и го осъди на 19 години лишаване от свобода. Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим, като от него ще бъде приспаднато времето на задържане на мъжа.
Той е подсъдим за това престъпление за втори път, след като преди малко повече от година беше осъден за него. Присъдата обаче не влезе в сила, тъй като съдия-докладчикът по делото почина, преди да бъдат изготвени мотивите към нея. Това наложи цялото наказателно производство да се проведе наново от друг състав на ОС – Ловеч. Присъдата подлежи на жалба и протест пред АС - Велико Търново в 15-дневен срок от днес, пише БГНЕС.
