20 секунди след полунощ беше отчетено първото успешно теглене в евро от банкомат
Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута.
В първите минути на 2026 г. еврото "влезе“ в реалния живот с първите транзакции.
Най-ясният тест за всяка инфраструктура е простият въпрос работи ли, когато всички я ползват едновременно. В първите минути на 1 януари отговорът беше категоричен. В 00:00:20 бе отчетено и първото успешно теглене в евро от банкомат в Слънчев бряг.
00:03:00 бе първата успешна транзакция в евро, извършена чрез SoftPOS в гр. София, символично поставяйки началото на новия етап за българската финансова система.
В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.
