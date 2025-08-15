ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|200 км/ч и скрит номер на АМ "Тракия"
"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", написа във Фейсбук профила си министър Гроздан Караджов.
"Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас! Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства!", обяснява още той.
"Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията
Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец" - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата!
На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км./час", зяви министрът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
След касапницата с автобуса в София: Задържаният е шофирал чужда ...
20:36 / 15.08.2025
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:14 / 15.08.2025
Икономисти: Начинът на определяне на минималната заплата изкривяв...
17:22 / 15.08.2025
Започват проверки на шофьорите в ромските махали
17:16 / 15.08.2025
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
16:56 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета