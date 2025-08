200 професии са застрашени

© Изследователи от Microsoft посочиха 200 професии, които са застрашени да изчезнат и да бъдат заменени от изкуствен интелект. От там посочват, че най-уязвими са хората, които работят в офис. Най-малко пък са тези, които извършват физически труд.



Най-застрашени според изследването са:



- IT специалисти



- Маркетинг специалисти



- Преводачи



- Историци



- Търговски представители



- Писатели



- Политолози



- Служители в обслужването на клиенти



За страха от автоматизация и какви са професиите на бъдещето говори в "Обедния информационен блок" на NOVA NEWS Християн Петков, който е оперативен мениджър в компания за набиране на кадри.



Първите сигнали: Спад на обявите в технологичните сектори



Петков посочи, че въпреки че в България навлизането на AI е по-бавно в сравнение със Запада, последиците вече се усещат. От началото на 2023 г. насам се наблюдава постоянен месечен спад в обявите за работа в IT сектора, маркетинга и рекламата. По думите му това не се дължи единствено на икономическата среда.



"Наличието на тези технологии влияе върху намаленото предлагане на работа, особено за млади и неопитни специалисти. Докато преди две години беше лесно дори без опит да се започне работа в IT сферата, сега ИИ решенията вече могат да генерират код и да правят проверки на нивото на младши специалисти – дори и на средно ниво“, обясни експертът.



Компаниите стават по-претенциозни към новите кадри



Петков подчерта, че това води до промяна в поведението на работодателите. Фирмите в технологичния сектор търсят все по-високо квалифицирани кандидати и подхождат с по-голяма предпазливост при наемането.



"Ще се изисква повече усилие и квалификация от младите хора. Може би това ще отвори врата за повече стажантски програми – нещо, което отдавна е позабравено“.



В областта на маркетинга и рекламата влиянието на AI е още по-осезаемо. Технологиите вече създават текстове, изображения, лога и дори видеосъдържание – функции, които доскоро се извършваха от екипи от хора.



Как се отразява това на заплатите?



На този етап, според експерта, не се наблюдава сериозно отражение на навлизането на изкуствения интелект върху възнагражденията. Измененията в заплащането по-скоро се дължат на други икономически фактори, а не на самите технологии.



Появяват се нови професии, но не и у нас



Петков коментира, че в световен мащаб вече се търсят нови типове кадри, свързани с работата с ИИ – от инженери, които обучават системите, до специалисти, които знаят как ефективно да взаимодействат с тях. В България обаче тези позиции все още не са масово разпространени.



"Ако ме питате кои са професиите на бъдещето – никой не знае. Пазарът се променя бързо и невинаги предвидимо“, призна оперативният мениджър в компания за набиране на кадри.



Физическият труд – неочакваният печеливш



Парадоксално, но в ерата на дигитализацията физическият труд се оказва все по-търсен. Причината - липса на квалифицирани кадри. Много млади хора са отдалечени от занаятите и ръчната работа, а компаниите вече се опитват с различни подходи да запълнят липсите в строителството, логистиката и производството.



"Може би в бъдеще тези професии ще бъдат и по-високо платени – заради недостиг на хора и намалена култура на физически труд“, прогнозира експертът.



Петков завърши с послание за адаптация, а не страх: "AI е част от настоящето ни. Не го защитаваме, не го отричаме, но няма и как да го игнорираме. Важно е да свикнем с присъствието му и да се научим да работим с него, защото той ще остане“.