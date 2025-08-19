2025 се превърна в петата най-опустошителна от пожари година за наша съседна страна

© 45 000 хектара земя са изгорели до момента в Гърция. Това прави 2025 година петата най-тежка по отношение не щетите, понесени от огнените стихии. Данните бяха представени от Костас Лагувардос, пише гръцкото издание Ekathimerini.



Данните на Европейската информационна система за борба с пожарите показват, че останалите най-тежки години по отношение на борбата с пожарите в Гърция са били:



- 2007: Изгарят 271 700 хектара



- 2023: Изгарят 174 700 хектара



- 2021: Изгарят 130 700 хектара



- 2012: Изгарят 52 400 хектара



- 2025: Изгарят 45 400 хектара