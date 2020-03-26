21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 8 ñà èçëåêóâàíèòå!

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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 17:06 / 26.03.2020Êîìåíòàðè (6)448
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21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ ó íàñ. Òîâà ñúîáùè ïðåäè ìèíóòè íà ðåäîâíàòà ñè ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè. 

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