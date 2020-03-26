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|21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 8 ñà èçëåêóâàíèòå!
Ïðèïîìíÿìå, ÷å êúì 8,00 ÷àñà äíåñ çàðàçåíèòå áÿõà 243, íî âå÷å ñà 264. Òðèìà îò çàáîëåëèòå âå÷å ïî÷èíàõà. 8 ñà èçëåêóâàíèòå! Äâà íîâè ãðàäà ñúñ çàðàçåíè - Êúðäæàëè è Õàñêîâî.
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Áðàòÿ îáðàõà ñ áðóòàëíà àãðåñèÿ ñàìîòíà ñòàðèöà, èçâèêàõà è êëîøà...
15:40 / 26.03.2020
ÌÂíÐ: Ïðàâèì âñè÷êî âúçìîæíî, çà äà âúðíåì áúëãàðèòå ó äîìà
14:51 / 26.03.2020
Äæàìáàçêè: Ìàêåäîíèÿ e âòîðà áúëãàðñêà äúðæàâà íà Áàëêàíèòå
14:13 / 26.03.2020
Ôàëøèâè ëåêàðñòâà ñðåùó êîðîíàâèðóñ çàëÿõà ìðåæàòà
13:59 / 26.03.2020
Ñòóäåíòè ïî ïñèõîëîãèÿ êîíñóëòèðàò ñàìîòíèòå è îáúðêàíè áúëãàðè
13:47 / 26.03.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
ÌÎÍ ïîñî÷è êîãà ó÷åíèöèòå íàé-ðàíî ùå òðúãíàò íà ó÷èëèùå!
14:34 / 24.03.2020
Âàæíî ñúîáùåíèå îò ÍÀÏ çà çäðàâíîîñèãóðèòåëíèÿ íè ñòàòóñ
09:03 / 24.03.2020
Äîáðàòà íîâèíà: Çàðàçåíàòà ñ êîðîíàâèðóñ êàðíîáàòëèéêà å ïðåä èçïèñâàíå!
13:33 / 24.03.2020
Èçâúíðåäíî: Ñåäìè ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ å îòêðèò â Áóðãàñ!
12:47 / 25.03.2020
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