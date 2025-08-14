21 век без жестокост: Съдът спря бизнеса с норки у нас

© Още една голяма победа на защитниците на животните у нас. Върховният административен съд окончателно забрани вноса и развъждането на американски норки в България.



"Това решение означава, че у нас вече не е позволено нито да се внасят, нито да се отглеждат животни от вида американска норка – едни от основните животни, експлоатирани за т.нар. "ценни кожи", заедно с лисици и чинчили. Те се държат в индустриални ферми – десетки, а понякога стотици хиляди - в малки клетки, където живеят в ужасно страдание. Норките и лисиците са диви животни, а животът в клетки е абсолютно неподходящ за тях. След това се убиват в газови камери или чрез токов удар, за да се вземе кожата им, използвана за палта и модни аксесоари, а труповете им се изхвърлят. Една изключително жестока практика, която няма място в 21 век, вече няма да е възможна в България, тъй като чисто технологично тези животни няма да може да се развъждат у нас". Това каза за "Фокус" Стефан Димитров от "Невидими Животни".



Какво следва за единствената ферма у нас?



"Тази т.нар. "ферма за норки" няма да може да функционира отново – нито тя, нито която и да е друга в България, която би искала да отглежда и убива норки за техните кожи. Още от началото на годината имаме информация, че въпросната ферма е прекратила своята дейност – клетките са празни. Разследване на "Невидими животни" от май документира това на място със снимки. Не са ясни причините, поради които това се е случило, но е било малко преди историческото решение на Върховния административен съд от този понеделник, с което действително тази дейност не може да си случва в България", обясни той.



"130 000 норки годишно се отглеждала и убиваха в тази конкретна ферма за норки до Стара Загора, с. Маджерито. В хода на годините можем да говорим за милиони животни. За съжаление, това е резултат, който отне твърде много години. Страшно много животни не успяха да бъдат спасени, но действително е голям успех за всички хора, които ги е грижа и се бориха това нещо да се случи, както и за всички организации, които работиха по тази кауза години наред. Огромна заслуга имат колегите от сдружение "Кампании и активизъм за животните в индустрията" (КАЖИ), които участваха в делото като страна заедно с МОСВ", добави Димитров.



Следващата битка – забрана на клетките за телета



На 19 август "Невидими животни" ще внесат в Народното събрание подписка за забрана на клетките за телета.



"Призовавам всеки, който е съпричастен към каузата, да дойде пред парламента на 19 август в 08:30 часа, за да внесе своя подпис на историческата петиция срещу клетките за телета – заедно с всички останали свои съмишленици, които обичат животните", завърши Стефан Димитров.