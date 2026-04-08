До момента броят на задържаните за изборни престъпления е 223. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание, съобщиха за Burgas24.bg от правителствената пресслужба.

"Ако се чудим дали са много, или малко, да си припомним колко са народните представители в парламента - 240 души. Заловили сме почти толкова, които се опитват да подменят волята на българските граждани, за да заменят тези депутати със свои, посочи министър-председателят“, добави той.

"Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да упражняват правото си на глас свободно. Ние няма да се откажем от тази борба, независимо колко ни удрят в гръб. И, да, имаме нужда от съюзници - всеки, който гласува, който не продава гласа си, който вдъхновява другите да не са безразлични, е наш съюзник. Нашата мисия е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях“, каза още той.

Гюров разказа за посещението си в Якоруда през настоящата седмица. "Най-страшното и притеснително, което видях, беше мълчанието - хората се притесняват да говорят, защото си мислят, че всичко е свързано: изборите, дървата за огрев, социалните помощи, топлият обяд, заяви Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че когато човек вярва, че всичко това е свързано, той не е свободен. В тази връзка премиерът акцентира върху ролята на Министерството на вътрешните работи. Полицията трябва да бъде при хората, тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода, посочи Гюров и се обърна към министър Емил Дечев – трябва да Ви виждат на терен и да знаят, че Вие сте там като защита за тях и за техните права“, категоричен е той.

Премиерът изтъкна целенасочената работа и на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов: "Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват и топлия обяд, това е недопустимо, с д-р Адемов работим в тази посока, добави Гюров. Министър-председателят посочи докладвани му от главния секретар на МВР случаи, при които един глас се продава да за два хляба и три салама - срещу 8 евро от тефтера с вересиите. Засечено е също как гласовете на най-уязвимите се търгуват дори с фалшиви пари. Освен, че е престъпление, това е унижение“.

Министър-председателят постави въпроса кои са хората, които стоят зад задържаните брокери на вот. Попита също какви са тези, които искат да влязат в парламента през тефтерите с вересиите, през лихварите. "Не виждаме политическите партии да ги атакуват – те атакуват служебното правителство, на това се гради тяхната предизборна кампания, посочи Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че служебният кабинет няма да слезе на партийния терен и ще продължава битката срещу похитителите на демокрацията“, каза още той.