тежката катастрофа на АМ "Тракия" от тази сутрин, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора.
При инцидента е загинала жена на 23 години, която е водач на единия автомобил, а в другия автомобил са загинали мъж 59-годишният шофьор и пътничка на 60 години. Пострадалият мъж е на 34 години и е пътувал в същия автомобил.
Той е ранен и е настанен за лечение в УМБАЛ - Стара Загора, без опасност за живота.
По случая е образувано следствено дело в Окръжна прокуратура - Стара Загора.
От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че движението при 208 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е възстановено.
23-годишна е шофьорката, причинила кърватата трагедия на АМ "Тракия"
