Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
2/3 от българите смятат, че цените са се увеличили в последните седмици
Автор: ИА Фокус 14:01Коментари (1)132
©
Дори в неясния контекст на руската война в Украйна българите продължават да приемат като най-близки сред международните фактори най-вече европейските страни. Междувременно у нас наистина се е настанило масово възприятие за повишение на цените в последно време. По отношение на пожарите пък обществото ни се оказва преди всичко самокритично по въпроса за причините и вината. Това показва сондаж по някои от актуалните за сезона теми – той е част от редовните изследвания в независимата изследователска програма "лице в лице" на агенция "Мяра". 

Срещите на президента Тръмп с Путин, Зеленски и европейските лидери идват на фона на традиционно българско уважение по-скоро към европейските сили и колебливо отношение към Русия и САЩ. Този отдавна наблюдаван инстинкт на българите прави така, че Европейският съюз има положително отношение сред 64,9% от българите, а отрицателно – сред 21,3%, а Германия е на сходни позиции с 61,2% срещу 25,2%. Франция пък е с 54,1% положителни оценки и 28,9% отрицателни. Дори Великобритания, която напусна съюза, печели по-скоро положително отношение – с 51,3% позитивни оценки и 31,2% негативни. НАТО е на нива: 38,7% положително отношение и 41,9% отрицателно. САЩ и Русия имат съответно: 32,5% срещу 49,6% и 31,2% срещу 49,7%. Самата Украйна има положително отношение сред 24,7% от българите, а отрицателно – сред 55,1%.

Видимо е, че българският вкус остава при обобщения образ на Европа, която дори в неясна позиция е всъщност най-близка. "Съпътстваща жертва" на международните борби в българското масово съзнание остава самата Украйна, която има сравнително ниско положително отношение и е близо до нивата на отношението към Русия – които от своя страна спаднаха след началото на руската инвазия. Текущият образ на САЩ също явно по-скоро поляризира мненията у нас. Разбира се, колкото по-далечна е една страна, толкова по-трудна е симпатията към нея.     

Междувременно, близо три четвърти от пълнолетните българи намират, че в последните седмици има увеличение на цените на стоките и услугите. "В последните няколко седмици усетих намаление на цените на стоките и услугите, които ползвам", казват само 2% от пълнолетните българи, 17,3% не са усетили промяна в последните седмици, но 73,9% избират опцията "В последните няколко седмици усетих увеличение на цените на стоките и услугите, които ползвам". Близо 7% не могат да преценят.

Дори това да е навичен песимизъм, дяловете са сериозни. Те са най-сериозни сред най-възрастните хора у нас, а не са малки дори сред привържениците на сега управляващите партии.

В сезона на пожарите 63% от пълнолетните българи декларират положително отношение към работата на пожарната у нас. 21,2% са на обратната позиция. Останалите се колебаят. Това е осезаемо положителна картина на принципно доверие към огнеборците у нас.

Помолени в експериментален индикатор да определят позицията си спрямо два възможни прочита на ситуацията у нас обаче повечето пълнолетни българи остават принципно критични към институциите, отговорни за преодоляване на пожарите. "Институциите в България по-скоро правят максимално възможното, въпреки че ситуацията явно е трудна", избират 31,9% от запитаните. 57,3% обаче предпочитат другия извод: "Ситуацията явно е трудна, но и институциите в България не правят максимално възможното". Малко над една десета не могат да преценят.

Помолени да изберат по списък до три основни фактора за ситуацията с пожарите в страната, 87,8% назовават човешката небрежност, 84,6% посочват като фактор умишлените палежи, самата природа, например горещини, ветрове и т.н., са посочени от 68,3%, а 45,5% посочват като фактор недостатъчната грижа от страна на ресорните институции. Така, наред с взискателността си към институциите, обществото показва даже в още по-голяма степен по-скоро самокритична реакция.

В крайна сметка, оказва се, че на принципно и човешко ниво пожарникарите извикват естествено одобрение, традиционен обаче остава скептицизмът към представянето като цяло на ресорните власти, а като че най-осезаемото в сезона на пожарите е принципно обществено самообвинение. Доверието в пожарникарската работа е високо, взискателността към институциите също е висока, но за българите не техните слабости са били решаващи за тежката ситуация с пожарите. Решаваща явно е била нашата немарливост или злонамереност като членове на обществото.



Още по темата: общо новини по темата: 654
20.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
16.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 37 мин.
0
 
 
А останалите 1/3 са боклуците които вдигат цените и смятатче всичко е наред. НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА Прости военни и ченгета ги направиха да взимат по 3,4 бона заплати без да плащат осигуровки на гърба на тъпаците които работят за 1600 лв чисто - еми НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Премиерът: България е сред най-силните поддръжници на европейскат...
14:44 / 20.08.2025
Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
14:44 / 20.08.2025
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и...
13:59 / 20.08.2025
Няма загинал работник в завод "Арсенал", мъж е пострадал при пожа...
13:59 / 20.08.2025
Тези неща водят до сърдечна аритмия
14:01 / 20.08.2025
Голяма рокада: Шефовете на ДАНС в Пловдив и Варна са сменени!
13:27 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Поскъпване на хранителните продукти
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: