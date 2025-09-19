Новини
24 700 нарушения за превишена скорост за 13 дни
Автор: Ивет Калчишкова 13:29Коментари (0)99
© Plovdiv24.bg
От 7 септември до днес са установени повече от 24 700 нарушения за превишена скорост, съобщи комисар Мария Ботева на специален брифинг в Пловдив по време на седмицата на Европейската мобилност, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Тя сподели добрата новина, че през вчерашния ден по пътищата в страната не е загинал нито един гражданин. 

Комисар Ботева допълни, че от началото на годината до вчерашния ден са издадени над 1 199 000 електронни фиша за нарушения и повече от 10 хиляди акта на водачи.

Освен за водачите, новите правила засягат и пешеходците. От началото на кампанията до вчера са били проверени повече от 13 142 пешеходци.

Тя бе категорична, че глобите и последиците за нарушителите не са леки и се надява хората да бъдат разумни и да спазват закона. 

По повод празничните дни днес се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона с ремарке и полуремарке на АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" в диапазона от 17 до 20 часа. 

Същата организация за утрешния ден от 8 до 12 часа, а на 22 септември правилото ще важи от 14 до 20 часа. 

Комисарят допълни, че се засилва линейният контрол по пътищата. Ще продължат проверките по населените места за алкохол, наркотици и скорост. 

Тя разясни, че когато един водач се движи по магистрала с 140 км/ч, то другият участник в движението не следва да го изпреварва, защото така той надвишава наложената от закона скорост. 

От МВР апелират водачите да бъдат концентрирани и отговорни на пътя. 

Повече можете да видите във видеото. 









