24 пияни и 8 дрогирани зад волана само за денонощие
Извършен е контрол на 17 356 водачи и пътници. Съставени са 4696 фиша и 661 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 11 - с над 1,2 на 1000, а двама, спрени за проверка, са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем души, а трима са отказали да бъдат тествани.
