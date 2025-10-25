ЗАРЕЖДАНЕ...
25 октомври: Ден за спомен и молитва
©
В народния календар 25 октомври е празникът Дядови задушници, денят, в който се почитат починалите роднини. По това време може да вали дъжд или сняг – вярва се, че природата плаче за онези, които вече не са живи, пише dolap.bg.
Какво не трябва да правите днес:
Църквата не одобрява кавгите, сквернословието, клюките, осъждането и клеветата, мързела и се противопоставя на алчността, завистта, отмъщението и отчаянието.
Забранено е да отказвате помощ и милостиня, да се смеете силно, да се забавлявате, да организирате шумни партита, а също така да си спомняте с лошо за мъртвите.
Какво можете да правите на 25 октомври:
В молитви към светиите на православния празник на този ден вярващите се молят за укрепване на вярата, изцеление от тежки болести, подкрепа и съвет в трудни ситуации. Освен това светиите Маркиан и Мартирий се считат за покровители на адвокатите и нотариусите.
Още от категорията
/
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвай...
22:08 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.