Днес според църковния календар, се почитат мъчениците Маркиан и Мартирий, както и монасите Мартирий, дякон и Мартирий Затворник.В народния календар 25 октомври е празникът Дядови задушници, денят, в който се почитат починалите роднини. По това време може да вали дъжд или сняг – вярва се, че природата плаче за онези, които вече не са живи, пише dolap.bg.Какво не трябва да правите днес:Църквата не одобрява кавгите, сквернословието, клюките, осъждането и клеветата, мързела и се противопоставя на алчността, завистта, отмъщението и отчаянието.Забранено е да отказвате помощ и милостиня, да се смеете силно, да се забавлявате, да организирате шумни партита, а също така да си спомняте с лошо за мъртвите.Какво можете да правите на 25 октомври:В молитви към светиите на православния празник на този ден вярващите се молят за укрепване на вярата, изцеление от тежки болести, подкрепа и съвет в трудни ситуации. Освен това светиите Маркиан и Мартирий се считат за покровители на адвокатите и нотариусите.