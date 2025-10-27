ЗАРЕЖДАНЕ...
25% разлика в цената на един продукт между селски магазин и супермаркет
Често обаче един и същ продукт се оказва с разлика от 1-2 стотинки, при сравняване на брошури на големи търговски вериги.
Сигнал до Bulgaria ON AIR показва фрапираща разлика в цената на продукт, който не е от малката или голямата потребителска кошница, но вероятно не е изключение при формирането на цените.
Пакетирани сладки, популярни като "сълзици", в село Житен струват 2,80 лв.
В голяма верига супермаркети същият продукт струва 3,39 лв.
Разликата е 59 стотинки, което на фона на по-ниската цена представлява разлика от близо 25% - допълнителна печалба за търговската верига.
Магазинът с по-ниската цена е на 20 км от центъра на София.
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
Продукти на големи чужди компании влизат по договори с по-ниска надценка, докато на българските се слага до 90%
Актуални теми
