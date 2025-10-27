Сподели close
Властта призовава потребителите да сравняват цените по магазините и така да изберат откъде да купят една стока най-изгодно. 

Често обаче един и същ продукт се оказва с разлика от 1-2 стотинки, при сравняване на брошури на големи търговски вериги.

Сигнал до Bulgaria ON AIR показва фрапираща разлика в цената на продукт, който не е от малката или голямата потребителска кошница, но вероятно не е изключение при формирането на цените.

Пакетирани сладки, популярни като "сълзици", в село Житен струват 2,80 лв. 

В голяма верига супермаркети същият продукт струва 3,39 лв. 

Разликата е 59 стотинки, което на фона на по-ниската цена представлява разлика от близо 25% - допълнителна печалба за търговската верига.  

Магазинът с по-ниската цена е на 20 км от центъра на София.