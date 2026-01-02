27-годишна жена почина след удари с бутилка и рани с нож на 1 януари
© iStock
Престъплението е станало в дома на 47-годишна жена в Якимово, където мъжът и жертвата гостували за посрещане на Нова година. Към 14:30 часа на 1 януари между тях възникнал скандал, при което мъжът нанесъл удар със стъклена бутилка на жената, а след това я намушкал с нож в областта на главата и шията.
След убийството той избягал от местопрестъплението, но по-късно бил установен на територията на Якимово и задържан от полицията. На място е направен оглед от разследващ полицай и оперативна група. Тялото на жената е изпратено за аутопсия в болница в Монтана.
По информация на полицията до неотдавна мъжът и жената живеели на семейни начала, но от известно време били разделени и се събрали само за посрещането на празника. Мотивите за престъплението все още се изясняват.
Още от категорията
/
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.