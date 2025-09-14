Новини
29,99 лева за сандвич на Терминал 2 на летището в София
Автор: Георги Кирилов 15:34Коментари (0)134
© Фейсбук
Който иска, плаща. 29,99 лв. струва сандвичът на Терминал 2 на летището в София. За това става ясно от снимка, публикувана в социалните мрежи.

Става въпрос за фокача с прошуто. За сравнение - същият сандвич на летището в Рим струва 9 евро.



Статистика: