ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|29,99 лева за сандвич на Терминал 2 на летището в София
Става въпрос за фокача с прошуто. За сравнение - същият сандвич на летището в Рим струва 9 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 52
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистра...
12:19 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронов...
12:20 / 14.09.2025
Здравният министър: Ще се въведе нова задължителна ваксина за дец...
12:20 / 14.09.2025
Борисов: Вятърът на Промяната забави пускането на АМ "Европа", на...
12:20 / 14.09.2025
ВМРО: Защо държавата подпомага учениците за първия учебен ден, а ...
12:21 / 14.09.2025
Интензивен трафик на "Капитан Андреево"
09:30 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Дрон изплува на плажа в Бургас!
14:34 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета