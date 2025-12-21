29-годишен остава в ареста за стотици видеа с непълнолетни
В мотивите си съдът казва, че ако излезе на свобода, има реална опасност да извърши ново престъпление. Пред съда - обвиняемият каза, че съжалява.
Преди около два месеца полицаите придобиват оперативна информация, че
определен IP адрес се използва за споделяне на файлове с порнографско съдържание с участието на видимо непълнолетни. Започва разследване и униформените стигат до този мъж. Той е без предишни криминални прояви.
Открити са порнографски снимки на деца на видима възраст под 10 години
По данни на разследващите става дума за стотици видеа. Няма данни засега в порнографските материали да участват българчета. Засега униформените нямат данни мъжът лично да е снимал деца, информира бТВ.
Според прокуратурата във видеата има "похотливо показване на половите органи на момичета, ненавършили 16 години". Сред намерените материали има и снимки на деца на видима възраст под 10 години.
На терасата на дома му се забелязва и "нетрадиционна" коледна украса. А съседи на Жиро казват, че той е тих и досега не е имало нищо притеснително.
Днешното заседание се гледа на закрити врата. Решението не е окончателно. Може да се обжалва.
